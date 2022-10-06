الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

أنقرة تتعهد بمنع عسكرة جزر بحر إيجه

أنقرة تتعهد بمنع عسكرة جزر بحر إيجه
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار "عزم بلاده على مواصلة التصدي لنقل المدرعات اليونانية إلى جزر بحر إيجه ذات الوضع غير العسكري."

العالم- تركيا

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله خلال كلمة ألقاها في جامعة الدفاع الوطني في اسطنبول: "لن نتراجع خطوة واحدة ولا ملليمترا واحدا، سواء على الأرض أو على طاولة المفاوضات"على حد قوله.

وحذر أكار من أن "تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أثينا من عسكرة الجزر، وقال: "هناك أوامر صريحة وجهت للقوات البحرية والجوية في هذا الصدد.. بغض النظر عمن يقف وراءهم، نحن مصممون على القيام بكل ما هو ضروري".

مع ذلك، أشار الوزير إلى أن" أنقرة لا تزال تؤيد التسوية السلمية للخلافات في بحر إيجه، وقال "نسعى جاهدين لضمان توزيع ثروة بحر إيجه بشكل عادل في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".

وتعليقا على قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن حكومة قبرص الرومية، أعلن أكار أن" قوات بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمنع "فرض أمر واقع" في جزيرة قبرص"، مضيفا أن" تركيا مصممة على "استخدام حقوقها والوفاء بمسؤولياتها" باعتبارها دولة ضامنة في قضية قبرص."

روابط ذات صلة

أردوغان: رئيس وزراء اليونان يطلب مساعدة واشنطن ضد أنقرة

رئيس وزراء اليونان ردا على أردوغان: مستعدون لمواجهة كل من يهدد أراضينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عضو الوفد الوطني: دول العدوان والمرتزقة ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات

مسؤول يمني: إيرادات النفط والغاز التي ينهبها العدوان تسد كلفة الرواتب في كل المحافظات وتفيض

مهرجان احتفالي لمديريتي صنعاء الجديدة وسنحان بذكرى المولد النبوي

نائب وزير الخارجية اليمني: شروط صنعاء ليست صعبة ولا تعجيزية

شاهد بالفيديو... موسكو تتأهب لهجوم مضاد وتتخذ قرارا هاما بشأن محطة زاباروجيا

الحوثي: بيان مجلس الأمن هو المتطرف