أنقرة تتعهد بمنع عسكرة جزر بحر إيجه

العالم- تركيا

ونقلت وكالة الأناضول عن أكار قوله خلال كلمة ألقاها في جامعة الدفاع الوطني في اسطنبول: "لن نتراجع خطوة واحدة ولا ملليمترا واحدا، سواء على الأرض أو على طاولة المفاوضات"على حد قوله.

وحذر أكار من أن "تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع أثينا من عسكرة الجزر، وقال: "هناك أوامر صريحة وجهت للقوات البحرية والجوية في هذا الصدد.. بغض النظر عمن يقف وراءهم، نحن مصممون على القيام بكل ما هو ضروري".

مع ذلك، أشار الوزير إلى أن" أنقرة لا تزال تؤيد التسوية السلمية للخلافات في بحر إيجه، وقال "نسعى جاهدين لضمان توزيع ثروة بحر إيجه بشكل عادل في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".

وتعليقا على قرار الولايات المتحدة رفع حظر الأسلحة عن حكومة قبرص الرومية، أعلن أكار أن" قوات بلاده اتخذت التدابير اللازمة لمنع "فرض أمر واقع" في جزيرة قبرص"، مضيفا أن" تركيا مصممة على "استخدام حقوقها والوفاء بمسؤولياتها" باعتبارها دولة ضامنة في قضية قبرص."