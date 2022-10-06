مسؤول يمني: إيرادات النفط والغاز التي ينهبها العدوان تسد كلفة الرواتب في كل المحافظات وتفيض

العالم - اليمن

وأوضح حجر، في تصريح لقناة "المسيرة" يوم الأربعاء، أن إجمالي المرتبات لموظفي الدولة بما فيها المناطق المحتلة، يبلغ نحو 94 مليار ريال شهرياً (ترليون و128 مليون ريال سنوياً).

واعتبر وكيل وزارة المالية، أن استمرار تحالف العدوان في رفض دفع المرتبات رغم عدم تحملهم أي تكاليف، يهدف فقط لخلق معاناة شعبية.

بدوره، أشار وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الأجور والموازنة يحيى الأمير، إلى أهمية وجود آلية ضامنة ومستمرة لصرف الرواتب.

وأوضح الأمير أن الوضع الوظيفي القائم نتيجة الحصار والعدوان لم يعد عادلا لناحية تدني مستوى الأجور وافتقاد الموظف لسنوات حقوقه المالية.

ولفت وكيل وزارة الخدمة المدنية إلى أن تعمد تحالف العدوان ومرتزقته صرف راتب وراتبين لقطاعات معينة، ومن ثم إيقافها، مخطط يهدف لإثارة السخط.