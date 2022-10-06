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عضو الوفد الوطني: دول العدوان والمرتزقة ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات

عضو الوفد الوطني: دول العدوان والمرتزقة ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٩ بتوقيت غرينتش

أكد عضو الوفد الوطني عبدالملك العجري أن دول العدوان والمرتزقة ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات، كونهم يسيطرون على موارد النفط والغاز.

العالم - اليمن

وأوضح العجري في تغريدة على حسابه بتويتر، يوم الأربعاء، بقوله: "بما أن دول العدوان ومرتزقتهم من يتحكمون بإنتاج وتصدير النفط، فهم ملزمون بتوريد استحقاقات الموظفين في كل المحافظات"، مشيراً إلى أن "فاتورة المرتبات حتى قبل العدوان، كانت تعتمد على ايرادات النفط والغاز".

وأضاف: "أو تُسند إدارة إنتاج النفط لحكومة الانقاذ وهي جاهزة لتسليم مرتبات الموظفين في كل محافظات الجمهورية".

تجدر الإشارة إلى أن تحالف العدوان وبتواطؤ أممي، مازال يتهرب من تنفيذ الاستحقاقات الإنسانية والقانونية، وعلى رأسها تسليم مرتبات الموظفين، الأمر الذي جعل صنعاء ترفض تمديد الهدنة المؤقتة التي انتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

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