الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٥٧ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة الإيرانية: 165 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

وزارة الصحة الإيرانية: 165 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا
الخميس ٠٦ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل3 حالات وفاة جديدة بكورونا لغاية ظهر اليوم الخميس ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد الى 144 الفا و469 شخصا.

العالم - ايران

وأشارت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي اليوم الخمیس، الى تسجيل 165 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية و 77 شخصا بين المصابين يرقدون في المستشفى

وذكرت في تقريرها ارتفاع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و550 الفا و856 شخصا.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و89 الفا و434 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 490 ألفا و 632 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 31 مليونا و 236 ألفا و 201 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و 816 ألفا و 267 جرعة.

واخذ عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورنا في ايران منحى تنازليا وتراجع عدد الاصابات الى اقل من خمسمئة شخص يوميا فيما انخفض عدد الوفيات الى اقل من عشرة اشخاص يوميا.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

وزارة الصحة الإيرانية تسجل 8 وفيات جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مصدر دبلوماسي غربي: تعليقات لبنان على مسودة اتفاق الترسيم بنّاءة

وزارة الصحة الإيرانية: 165 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

"كتيبة نابلس": مجاهدونا استهدفوا قوات الاحتلال بالرصاص على نقطة جرزيم وحاجز حوارة بنابلس

قوات الاحتلال تكثف وجودها العسكري جنوب جنين

الكاظمي ونظيره الأردني يضعان حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي-الأردني

"حماس" ترحب بدعوة الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني