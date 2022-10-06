باقري: الأوربيون يضحون بمصالحهم من أجل مصالح أميركا

العالم - إيران

وأضاف باقري اليوم الخميس أن الأوربيين يتجاهلون مصالحهم من أجل مصالح أميركا ويقومون بخفض علاقاتهم الاقتصادية مع إيران.

وأضاف باقري الذي يزور هنغاريا أن: إيران لن تضع أي قيود على علاقاتها مع دول العالم لكن عندما تقوم أوروبا بفرض قيود على علاقاتها مع إيران بفعل الضغوط الأميركية، فلن تبقي إيران مكتوفة الأيدي وتعمل على ضمان مصالحها.

وتابع بالقول: إن الأوربيين كانوا يتصورون أن وقف استيراد النفط من إيران سيؤدي إلى ممارسة الضغط عليها ولكن اليوم نشهد زيادة طلب زبائن النفط الإيراني مما يفوق إنتاجها بينما أوروبا تواجه النقص في الطاقة بسبب الحرب وتبحث عن الفحم لضمان أمن طاقتها ملفتا أن أوروبا قد تدرك الآن خطاءها الاستراتيجي في التماشي الأعمى لأميركا وفي انتهاج سياسة المواجهة مع الشعب الإيراني.

إيران تعزز التعددية من خلال الانضمام لمنظمة شانغهاي

وحول انضمام إيران لمنظمة شانغهاي قال باقري: إن شانغهاي هي منظمة سياسية وأمنية واستراتيجية وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباعتبارها دولة مهمة وفاعلة في المنطقة تعمل على استخدام كافة الطاقات المتوفرة لإرساء الأمن والسلام في المنطقة.

وأضاف أن إيران تعتبر الأحادية عنصرا أساسا في زعزعة الأمن في العالم وتعتقد أن استعادة الامن والسلام للعالم بحاجة إلى ترك السياسة الأحادية وتعتبر منظمة شانغهاي آلية مهمة لتحقيق التعددية.