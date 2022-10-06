مخبر: إجراءات الحظر لا يمكنها منع خطط التعاون بين إيران وروسيا

العالم - إيران

وأضاف مخبر اليوم الخميس خلال لقائه رئيس الوزراء الروسي على هامش المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين: إن العلاقات بين إيران وروسيا متنامية وإن البلدين عاقدتان العزم على تعزيز علاقاتهما الثنائية.

واعتبر النقل والترانزيت والطاقة وتفعيل ممر الشمال- الجنوب من المحاور الرئيسية للتعاون بين إيران وروسيا وأضاف أن تاسيس بنك مشترك وتسريع تنفيذ الاتفاقيات المشتركة في مجال النفط والغاز وإنشاء منطقة حرة مشتركة يعتبر ضمن مجالات التعاون بين الجانبين.

وأشار إلى التطورات على الصعيد الدولي وأضاف: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترفض إشعال الحرب وتعتبر السبب الرئيسي وراء اندلاعها تواجد الناتو في المنطقة.

ولفت إلى أن رئيس الجمهورية الإسلامية أكد على ضرورة متابعة تعزيز العلاقات مع روسيا وأضاف أن هذه العلاقات تحمل هذه الرسالة للأعداء بأن العقوبات لا يمكنها أن تحول دون تنفيذ الاتفاقيات بين إيران وروسيا.

من جانبه أشار رئيس الوزراء الروسي خلال هذا اللقاء إلى العلاقات الودية مع إيران وحسن الجوار بين البلدين وأضاف أن موسكو تهتم بتعميق العلاقات مع طهران في شتى المجالات.

وأضاف ميخائيل ميتشوستين أن تمتين العلاقات بين البلدين سيكون أحسن رد على الحظر اللاقانوني ضد إيران وروسيا وأضاف أن موسكو ترحب بحضور ونشاط الشركات الإيرانية في روسيا، مؤكدا أن الأرضية باتت متوفرة لنشاط هذه الشركات في روسيا وكذلك للتعاون المشترك مع نظيراتها الروسية.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الثاني لبحر قزوين يعقد في موسكو بحضور النائب الأول للرئيس الإيراني ورؤساء وزراء الدول الساحلية الأربع الأخرى.

ويرافق مخبر في هذه الزيارة وزراء الشؤون الاقتصادية والمالية والنفط والجهاد الزراعي.