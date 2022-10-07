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عبداللهيان يشكر نظيره العراقي لجهوده في قضية الافراج عن الحاج الايراني

عبداللهيان يشكر نظيره العراقي لجهوده في قضية الافراج عن الحاج الايراني
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بانه وجه الشكر والتقدير لوزير الخارجية ورئيس وزراء العراقيين لجهودهما في قضية الافراج عن الحاج الايراني الذي كان معتقلا لدى السعودية.

العالم - إيران

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على اينستغرام: اجريت محادثة هاتفية مع السيد فؤاد حسين وزير خارجية العراق، وشكرته ورئيس وزراء العراق على جهودهما لإطلاق سراح الحاج الإيراني الذي كان محتجزا في السعودية.

وأضاف: بخصوص قضية منطقة كردستان العراق، قلت له: بعد 4 عقود ورغم الالتزامات المتكررة من قبل سلطات المنطقة، مازالت مستمرة للأسف تحركات الزمر الإرهابية المسلحة انطلاقا من أراضي الإقليم ضد الأمن القومي الايراني.

وقال: نحن ومع الاحترام والالتزام بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين، مثلما أكد كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية إيران الإسلامية، لن نتحمل استمرار الاعتداءات والأعمال الإرهابية من قبل هذه الزمر التي تتخذ من الاقليم ملجأ لها وتستهدف الأمن القومي الإيراني.

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