طهران تعلن استعدادها للتعاون مع الامم المتحدة للحد من العواصف الترابية

العالم - إيران

وأشار حاجي لاري، في كلمته الخميس خلال الاجتماع الرسمي الأول للجنة الثانية للدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إلى الخطة الوطنية الشاملة لجمهورية إيران الإسلامية للتعامل مع التهديدات الناجمة عن التصحر والجفاف وكذلك الآثار الضارة للعواصف الترابية، مؤكدا على الاستفادة من قدرة تحالف الأمم المتحدة لمكافحة العواصف الترابية.

وقال عضو البعثة الدبلوماسية الايرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة: إن أحد أهم التحديات في بلادنا والعديد من البلدان الأخرى في المنطقة هي قضية العواصف الرملية والترابية المعروفة بالغبار.

واضاف: وفقاً لتقارير عديدة صادرة عن الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ، فإن أكثر من ثلثي دول العالم تتعامل بطريقة ما مع هذا التحدي البيئي.

وقال: إن نصيب هذه المشكلة في منطقتنا يزداد تعقيدًا بسبب تشابك المشاكل الناجمة عن الجفاف والتصحر وخطط التنمية غير المتوازنة والعديد من العوامل الأخرى. ومع ذلك ، فإن مثل هذا التحدي المهم ، بأبعاده الهائلة ، ظل في المنطقة العمياء من اهتمام المجتمع الدولي وغالبًا ما يتم التعامل معه على أنه شاغل إقليمي أو محلي.

وقال: للأسف ، تواجه إيران أشد العواصف الرملية والترابية خلال معظم موسم الجفاف. تم وضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع التهديدات التي يسببها التصحر والجفاف ، وكذلك الآثار الضارة للعواصف الترابية ، وهذا بالتحديد هو المكان الذي يجب أن يقدم فيه جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بأكمله المساعدة لدول مثل إيران بحيث يمكن التقليل من عواقب مثل هذه العواصف.

وصرح حاجي لاري: نحن مستعدون للتعاون مع جميع دول المنطقة ومنظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد ، بحيث يمكن الاستفادة من قدرة تحالف الأمم المتحدة على التعامل مع العواصف الترابية في الاستفادة من هذه القدرة بأفضل طريقة ممكنة.

وانتقد مستشار البعثة الدبلوماسية الايرانية لدى الامم المتحدة الإجراءات والعقوبات أحادية الجانب المفروضة من قبل بعض الدول ، وأضاف: اليوم، يواجه تمويل التنمية تحديا أكثر من أي وقت مضى. تسببت الضربات الفتاكة لموجات الأحادية في إلحاق ضرر غير مسبوق بهيكل التنمية وتمويل التنمية.

وقال: إن السياسات القائمة على إجراءات وعقوبات أحادية الجانب من قبل عدد قليل من اللاعبين خلقت شكوكاً جدية حول فعالية وكفاءة التجارة الدولية والأنظمة المالية. ولذلك ، فإن المجتمع الدولي ملزم بضمان ألا يكون تمويل التنمية رهينة لخطط أحادية الجانب قسرية وتقييدية والسياسات المزدوجة والتمييزية لبعض البلدان والمنظمات. تعتبر جمهورية إيران الإسلامية الإدانة والوقف الفوري للتدابير القسرية الانفرادية والعقوبات الانفرادية غير القانونية شرطا ضروريا لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية.

وأضاف عضو وفد إيران لدى الأمم المتحدة: لأكثر من 4 عقود، استضافت الجمهورية الاسلامية الايرانية بسخاء ملايين اللاجئين والمشردين والمهاجرين الأجانب الشرعيين وغير الشرعيين، في ظل غياب أي دعم ومساعدة دوليين، وبالتزامن مع فرض الحرب وعقوبات احادية غير قانونية لا سابق لها.

وقال: خلال هذه الفترة، تم توفير جميع التسهيلات والامكانيات في كافة المجالات ، بما في ذلك التعليم والصحة والغذاء وما إلى ذلك، من قبل إيران لهؤلاء اللاجئين الذين يعدون بالملايين. جهود إيران خلال وباء كورونا لتلقيح مثل هذا العدد الهائل من السكان تظهر مسؤولية الدولة رغم تقاعس المجتمع الدولي وبعض الدول المستفيدة.

وصرح بان المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المتقدمة ، يجب أن يفي بمسؤولياته الدولية في هذا الصدد ، مؤكدا بأن جمهورية إيران الإسلامية تعتقد أن نظام الأمم المتحدة الإنمائي يجب أن يكون فعالا وشفافا من أجل القيام بدوره في دعم الدول في تحقيق التنمية والتغلب على التحديات التي تواجهها.

وقال: نعتقد أنه لا توجد وصفة موحدة قابلة للتطبيق لتنمية البلدان، وينبغي تجنب أي فرض لنموذج أو نهج إلزامي في هذا الصدد.