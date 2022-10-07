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حرس الحدود الإيراني يضبط 148 الف ليتر من المازوت المهرب

حرس الحدود الإيراني يضبط 148 الف ليتر من المازوت المهرب
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن قائد قوات حرس الحدود في محافظة هرمزكان (جنوب ايران) العميد « حسین دهکي» احتجاز 6 سفن في الخليج الفارسي وضبط 148 الف ليتر من المازوت المهرب.

العالم - إيران

وأكد العميد «دهکي» أن قوات حرس الحدود في المقرات البحرية في كل من بندر عباس وميناب وقشم وبعد ورود معلومات بخصوص نشاط مهربين في المياه التابعة لمهمة القوات المذكورة حيث توجه حرس الحدود الى المنطقة فورا.

وتابع هذا المسؤول قائلا: ان قوات حرس الحدود نفذت 3 عمليات تم فيها احتجاز 6 سفن مخالفة للقانون وضبطت 148 الف ليتر من الوقود المهرب من مادة المازوت و16 رأس من الماشية المهربة.

واوضح قائد قوات حرس الحدود في محافظة هرمزكان، انه تم القاء القبض على 5 مهربين تم تسليمهم الى السلطات المعنية، موضحا ان الخبراء قدروا قيمة الوقود المهرب والماشية المهربة بأنها تبلغ 40 مليار ريال.

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