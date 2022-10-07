شاهد.. قراءة في الموقف التركي تجاه سوريا

العالم - خاص بالعالم

واوضح الحمصي في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يجب أن يمنح سوريا ضمانات لإجراء لقاء مع الرئيس السوري بشار الاسد.

ورأى الباحث بالعلاقات الدولية، أن الاجتماعات بين سوريا ورتكيا ضرورية من أجل إزاحة المشاكل التي يفتعلها الجانب التركي.

أكد الحمصي، أن تركيا يجب عليها أن تتراجع عما تقوم به من سياسات تجاه سوريا ثم تتحدث عن لقاء مع الجانب السوري.

وحول عودة العلاقات بين سوريا وحركة حماس قال الباحث السياسي إنه، الى الان لم صدر أي موقف من الدولة السورية حول لقاء مرتقب مع حماس.

هذا واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن لقاءه مع الرئيس السوري بشار الأسد ممكن، عندما يكون الوقت مناسبا.



وفي سياق آخر يزور وفد من حركة المقاومة الإسلامية حماس سوريا هذا الشهر في خطوة لتوطيد وتطوير العلاقات مع الحكومة السورية.

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