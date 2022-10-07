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عبداللهيان ينتقد شرطة الدانمارك لعدم مواجهة المعتدين على السفارة الايرانية

عبداللهيان ينتقد شرطة الدانمارك لعدم مواجهة المعتدين على السفارة الايرانية
الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

انتقد وزير الخارجية 'حسين امير عبد اللهيان' اليوم الجمعة الشرطة الدانماركية لعدم مواجهة المعتدين على السفيرة الايرانية 'افسانه نادي بور' وعدم حضورها أثناء الاعتداء.

العالم- ايران

واعرب امير عبد اللهيان عن أسفه لتعرض دبلوماسية ايرانية تحظى بحصانة دبلوماسية للاعتداء في قلب اوروبا.

واحتج عبد اللهيان على دخول مهاجم مسلح مبنى السفارة الايرانية في كوبنهاغن بصورة غير قانونية ويحمل سلاحا باردا واعتدائه على السفيرة الايرانية.

وكانت وسائل الاعلام الدانماركية قد زعمت أن الشرطة تواجدت في السفارة الايرانية اثناء وقوع الاعتداء.

وأجرى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع السفيرة «نادي بور» التي أطلعته على تفاصيل الاعتداء، وأكدت أن المهاجم الذي كان يحمل سلاحا باردا وبعد دخوله باحة السفارة الايرانية بادر الى التهديد والارعاب والحق خسائر بالسيارات التي كانت في موقف السفارة.

وأعربت السفيرة عن اسفها أن الشرطة الدانماركية وصلت الى مكان الحادث بتأخير كبير بالرغم من التحذيرات الرسمية التي تم ابلاغها بها من قبل.

يذكر أن حفنة من الاوباش تجمعت مقابل السفارات الايرانية في بعض الدول الاوروبية بعد اعمال الشغب التي شهدتها ايران خلال الاسبوعين الماضيين.

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