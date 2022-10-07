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شاهد.. لحظة الاعتداء على السفارة الإيرانية في الدنمارك

الجمعة ٠٧ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٢ بتوقيت غرينتش

حصلت قناة العالم الاخبارية على مشاهد حصرية من لحظة الاعتداء على السفارة الإيرانية في الدنمارك.

العالم- ايران

وتمكن شخص مسلح من دخول مبنى السفارة الإيرانية في الدنمارك بشكل غير قانوني اليوم(الجمعة)، وهدد السفيرة الإيرانية أفسانه نادري بور.

وبعد دخوله مجمع السفارة وهو يحمل سلاحاً (غير بارودي) في يده، قام المهاجم بالتهديد والتسبب في الرعب وإلحاق الضرر بالسيارات الموجودة في ساحة انتظار السفارة.

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن أسفه للهجوم وتهديد سفيرة إيران.

واعتبر أنه من المؤسف أن مثل هذا الاعتداء في قلب أوروبا ويتم على سيدة وسفيرة بحصانة دبلوماسية، والشرطة لا تصل في الوقت المحدد.

من جانبها، قالت السفيرة الإيرانية في الدنمارك لوكالة «إرنا»: بعد دخوله مبنى السفارة، قام المهاجم وهو يحمل سلاحا (باردا) في يده بالتهديد والتسبب في الرعب وإلحاق الضرر بالسيارات الموجودة في ساحة انتظار السفارة.

وأضافت: رغم التحذيرات الرسمية السابقة، وصلت الشرطة الدنماركية إلى السفارة بتأخير كبير.

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