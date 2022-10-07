نائب رئيس البرلمان العراقي يدين محاولة اغتيال نائب الفتح بالبصرة

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وقال المندلاوي في بيان "ندين ونستنكر محاولة الاغتيال التي تعرض لها عضو مجلس النواب العراقي فالح الخزعلي في محافظة البصرة".



واضاف: "نطالب الأجهزة الأمنية المختصة ،بسرعة الكشف عن الجهات التي تقف خلف محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب فالح الخزعلي وكذلك المحاولات التي تعرض لها عدد من الشخصيات الدينية والوطنية في محافظة البصرة بالفترة الأخيرة" .



كما دعا المندلاوي القائد العام للقوات المسلحة "بضرورة بسط سلطة القانون وملاحقة العناصر التي تريد إلحاق الأذى ببلدنا العزيز".



وكانت مجموعة مسلحة اعترضت طريق النائب عن تحالف الفتح، فالح الخزعلي، في محافظة البصرة وافتعلت مشاجرة معه"، واستخدمت تلك المجموعة سلاحاً في محاولة لاغتياله، لكنها فشلت بعد تصدي حمايته الخاصة".