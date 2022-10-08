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انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق

انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري في دمشق
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:١٢ بتوقيت غرينتش

انطلقت اليوم أعمال المنتدى الاقتصادي الأردني السوري، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة السورية، برعاية وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك في فندق داما روز بدمشق.

العالم-سوریا

ويناقش المشاركون في المنتدى على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان “تشاركية لا تنافسية”، آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والنقل والشحن واللوجستيات، والتعاون الصناعي والزراعي والغذائي بين البلدين.

ويتضمن المنتدى عرض إمكانيات الشركات الأردنية، وفرص عملها بالسوق السورية في مجالات التجارة البينية والوكالات والخدمات والصناعة، والقطاع المالي والتأمين والمقاولات والإنشاءات والجامعات والزراعة.

كما تتخلل المنتدى لقاءات ثنائية تخصصية بين الشركات الأردنية ورجال الأعمال السوريين، لبحث آفاق التعاون في مجالات الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية والسياحة العلاجية.

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