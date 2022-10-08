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شاهد.. مملكة الرعب وتحضيرها لحملة اعدامات جديدة بالجملة

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

يسلط برنامج "المحميات" عن بطش مملكة الرعب، وعن حقوق الانسان في المملكة، وعن صناعة الدعارة في السعودية، وعن البطالة الحاضرة والمقنعة.

خاص بالعالم

كثيرة هذه القضايا التي تخطر على البال حينما يأتي سيرة حقوق الانسان في السعودية، فخلال هذه الايام على سبيل المثال مرت الذكرى الرابعة على قتل ونشر وتقطيع الصحفي الراحل جمال خاشقجي في قنصلية مملكة التسامح والمحبة والرقي السعودية في تركيا.

كما يتناول البرنامج عن تحضير السعودية لموجة جديدة من الاعدامات لمصلحين ورجال دين وشخصيات عامة وحملة هاشتاغ "لا لاعدام العلماء وتغليظ الاحكام".

كذلك يتطرق البرنامج تعيين نفسه محمد بن سلمان رئيساً للوزراء في السعودية وهو منصب مخصص للملوك والتطبيل له كزعيم اوحد للبلاد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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