السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بذكرى المولد النبوي الشريف..

السيد الحوثي: على تحالف العدوان وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال

السيد الحوثي: على تحالف العدوان وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

دعا قائد حركة أنصارلله اليمنية السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في كلمة له، اليوم السبت، بمناسبة المولد النبوي الشريف، تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي إلى وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب فيما يتعلق بالأسرى والأضرار.. كما السيد القائد أبناء الشعب اليمني إلى مواصلة التصدي للعدوان طالما استمر باعتبار ذلك مسؤولية دينية وجهاداً مقدساً  يجب القيام به مع التوكل على الله و الثقة بنصره.

العالم - اليمن

وفي كلمته دعا السيد عبد الملك الحوثي قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله وإلى أنبيائه وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وعلى آله، كما دعا قادة الغرب إلى الكف عن الإساءة لكتاب الله وكلماته “القران الكريم” والكف عن احراق المصاحف ومحاربة تعاليم الله والكف عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الاخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والفساد ..مؤكدا أن عليهم أن يتأملوا في واقعهم وما تنج عن ذلك من فساد ومشاكل اجتماعية ونفسية وفي كل المجالات .

وحذر السيد القائد قادة الغرب مما حذر الله منه في القرآن الكريم من العواقب الوخيمة والعقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة .. ودعاهم للتحرر من الصهيونية اليهودية التي سيطرت عليهم ولعبت بهم واستحكمت سيطرتها عليهم بشكل تام واستعبدتهم إلى حد رهيب.

وأكد السيد على أهمية العودة العملية الواعية إلى الرسول وإلى القرآن الكريم وفق العناوين الأربعة في الآية المباركة (( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون )).

وجدد السيد التأكيد على موقفنا المبدئي القرآني تجاه قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومسرى النبي محمد ” المسجد الأقصى ” .. معتبراً التطبيع خيانة لله ولرسوله وللمسلين ونفاقاً لا شك فيه.

روابط ذات صلة

الحوثي: بيان مجلس الأمن هو المتطرف

قائد أنصارالله: الخطر على الأمة هو عدم استيعاب أهمية وعظمة الرسالة المحمدية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بعد قرار اوبك+ .. سيناتور أمريكي: على السعودية جعل بوتين يحمي نظامها بدلا من أمريكا

العثور على 15 جثة بعضها محترق على شاطئ في ليبيا

تفجير جسر القرم.. روسيا تعلن استئناف حركة السيارات على الجسر بعد تعطلها جراء التفجير

الحرس الثوري يمنح سلطات كردستان العراق فرصة للتعامل مع الزمر الإرهابية والا ..

بذكرى المولد النبوي الشريف.. السيد الحوثي: على تحالف العدوان وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال

تشاهدون هذه الليلة من برنامج مع الحدث.. قرار اوبك والمأزق السعودي بين واشنطن وموسكو