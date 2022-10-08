السيد الحوثي: على تحالف العدوان وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال

العالم - اليمن

وفي كلمته دعا السيد عبد الملك الحوثي قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية إلى الكف عن الإساءة إلى الله وإلى أنبيائه وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد بن عبدالله صلوات الله عليه وعلى آله، كما دعا قادة الغرب إلى الكف عن الإساءة لكتاب الله وكلماته “القران الكريم” والكف عن احراق المصاحف ومحاربة تعاليم الله والكف عن مساعيهم الشيطانية في محاربة الاخلاق والقيم ونشرهم للرذائل والفساد ..مؤكدا أن عليهم أن يتأملوا في واقعهم وما تنج عن ذلك من فساد ومشاكل اجتماعية ونفسية وفي كل المجالات .

وحذر السيد القائد قادة الغرب مما حذر الله منه في القرآن الكريم من العواقب الوخيمة والعقوبات الإلهية في الدنيا والآخرة .. ودعاهم للتحرر من الصهيونية اليهودية التي سيطرت عليهم ولعبت بهم واستحكمت سيطرتها عليهم بشكل تام واستعبدتهم إلى حد رهيب.

وأكد السيد على أهمية العودة العملية الواعية إلى الرسول وإلى القرآن الكريم وفق العناوين الأربعة في الآية المباركة (( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون )).

وجدد السيد التأكيد على موقفنا المبدئي القرآني تجاه قضايا أمتنا الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ومسرى النبي محمد ” المسجد الأقصى ” .. معتبراً التطبيع خيانة لله ولرسوله وللمسلين ونفاقاً لا شك فيه.