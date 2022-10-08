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رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي..

أكثر من ربع مليون شخص في القدس لإحياء ذكرى المولد النبوي + فيديو

السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

القدس المحتلة (العالم) 2022.10.08 - شارك أكثر من ربع مليون شخص في إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف رغم إجراءات الاحتلال وتشديد حصاره على القدس، حيث جاءت المشاركة الواسعة للتأكيد على عروبة وإسلامية المدينة المقدسة ولضرب كل محاولات الاحتلال التفرد بالمسجد الأقصى المبارك.

العالم فلسطين

عشرات الآلاف من المقدسيين و الفلسطينيين من كل الأرض الفلسطينية المحتلة جاؤوا للمسجد الأقصى المبارك رغم القيود ورغم التنكيل لهم من قبل الاحتلال الذي انتشر وبشكل مكثف بمحيط القدس والمسجد الأقصى المبارك لمنع الفلسطينيين من الوصول للمدينة المقدسة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وفي حديث لمراسل قناة العالم قال الناشط المقدسي عمر اسعيد: أكيد أن الحضور بهذه الكمية من الناس من الشمال والجنوب سوف يستفز الاحتلال واليهود، لأن ذلك إن يدل على شيء يدل على أن هذا المكان المقدس للفلسطينيين والعرب فقط، وأن هذا إثبات أن لا أحد يشارك بالمكان هذا.

وازدحمت شوارع القدس وأزقتها وكافة حاراتها القديمة بالفرق الكشافة والأعلام الوطنية الفلسطينية، وصدحت الحناجر بالأناشيد والابتهالات الدينية بهذه المناسبة الكريمة، والتي يصر أهل القدس على إحياءها للتأكيد على الوجود العربي والإسلامي بالمدينة بوجه الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين.

وقال المختص في شؤون القدس محمد أبوسنينة لمراسلنا: "خابوا وخسئوا أن يقسموا المسجد الأقصى وهو خالص للمسلمين فقط، لا يمكن لأي مسلم أن يقبل بتقسيم المسجد الأقصى لا مكانياً ولا زمانياً ولا كل هذه الترهات، هم يحاولون اقتحام المسجد الأقصى بمئات العناصر الشرطية المختصة بقمع المسلمين ويخافون من كلمة الله أكبر."

وتقدر الأعداد التي شاركت ووصلت إلى القدس المحتل هذا اليوم بأكثر من ربع مليون فلسطيني، وذلك في ظل التشديد من الحصار والتواجد المكثف لشرطة الاحتلال.

هذا الحضور الكبير من الفلسطينيين من كل الأرض الفلسطينية للمسجد الأقصى المبارك وللمدينة المقدسة يبطل السعي للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لتهويد المدينة وأيضاً للتفرد بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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