مغردون.. تفجير جسر القرم انعطافة خطيرة في الحرب الروسية الاوكرانية

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وفي الوقت الذي اتهم فيه رئيس مجلس ولاية القرم أوكرانيا بالمسؤولية عن الحادث على الجسر، كشفت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، في بيان لها اليوم السبت: انه "في الساعة 06:07 صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، مما تسبب في اشتعال سبعة صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان أن انهيارا جزئيا حدث في قسمين من طريق السيارات، دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر، مشيرا إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره، لتعلن لاحقا استئناف حركة السيارات على الجسر بعد تعطلها جراء التفجير.

عضو مجلس الدوما الروسي، أوليغ موروزوف قال إن الجانب الأوكراني يتحدث منذ فترة بعيدة عن استهداف جسر القرم، وهذا العمل الإرهابي ضده ليس مجرد تحد، بل إعلان حرب بلا قواعد، مضيفا الذي يمثل حزب "روسيا الموحدة" في المجلس: "يجري تنفيذ حرب إرهابية غير مقنعة ضدنا، والهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي تم الإعلان عنه منذ فترة طويلة، لم يعد مجرد تحد، بل هو إعلان حرب بلا قواعد".

وشدد أوليغ موروزوف، على أن عدم الرد بالشكل المطلوب والمناسب على هذا العمل، سيجعل مثل هذه الحوادث تكرر في الكثير من الأحيان.

من جانبه، أكد عضو مجلس الاتحاد ألكسندر باشكين، أنه ليس هناك شك في أن مؤسسات القوة الروسية ذات العلاقة وزارة الدفاع وغيرها سترد بشكل كاف وواع وربما غير متماثل على "الضربة الوقحة" على جسر القرم، معربا عن ثقته بأن خلف الضربة، يقف ليس فقط أوكرانيا، بل والغرب كذلك.

هذا وأعلنت الدفاع الروسية اليوم السبت، تعيين الجنرال سيرجي سوروفيكين، قائدا للقوات الروسية في العملية العسكرية بأوكرانيا بعد التفجير الذي استهدف "جسر كيرتش" .

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن تدمير الطراد موسكفا وجسر كيرتش هو إسقاط لما وصفته "لرمزين سيئي السمعة للقوة الروسية في القرم"، من دون أن تعلن رسميا المسؤولية عن تفجير الجسر.

كذلك نقلت وكالة رويترز عن ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني أن تفجير جسر القرم هو "البداية ويجب تدمير كل شيء غير شرعي"، مضيفا في تغريدة على تويتر "إن كل شيء سرقته روسيا من أوكرانيا يجب استعادته.. ويجب طردها من كل المناطق التي احتلتها".

بحسب ردود الفعل داخل روسيا يبدو ان هذه العملية لن تمر مرور الكرام، ويمكن لاستراتيجية العملية الروسية الخاصة في اوكرانيا ان تتغير لذلك، ويمكن ان تتحول من عملية عسكرية خاصة الى عملية مكافحة للارهاب او يمكن ان تعلن وكانها حرب شاملة لانه يشكل اعتداءا على الارضي الروسية.

وتسائل "عبدالله كمال" في تغريدة على حسابه الخاص قائلا "هل اقالة القائد الذي يُدير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بعد الانفجار الذي حصل على جسر القرم كيرتش وتعيين بديل له، يعني بأن هذه العملية ستأخذ منحاً آخر بعد هذا الانفجار، وأن "العملية العسكرية" انتهت والآن سيكون "حرب" بدل "عملية"؟

وغرد "عبدالله الشريف" على حسابه الخاص قائلا "تم تفجير جسر كيرتش الرابط بين روسيا وجزيرة القرم منذ قليل بعملية انتحارية من خلال شاحنة مفخخة، وحتى الآن كل ما أراه تصفيق غربي وإشادة عالمية بالعملية، يا قوم أليس ذلك إرهاباً؟ أين التنديد والإدانة؟ أين الشجب والاستنكار؟ القصة باختصار قل لي من تحارب أقل لك عمليتك بطولية أم إرهابية".

وعلق "بسام جعارة" حت الوسم قائلا: "الأهم من تفجير جسر كيرتش الاستراتيجي هو انتظار رد الفعل الروسي على استهداف منطقة تعتبرها موسكو أرضا روسية!".

حساب "Idriss C. Ayat" نشر تغريدة تحت وسم "#جسر كيرتش" جاء فيها "روسيا على عكس الابتهاج الغربي بتفجير #جسر_كيرتش الرابط بين القرم وروسيا، في رأيي الشخصي؛ هو مؤشر يأس من أوكرانيا وهو ذريعة لبوتين لإعلانها حربا على الإرهاب. وكما شرعته أمريكا، في الحرب على الإرهاب كل شيء مباح ووفقا للغرب نفسه، لم تستخدم روسيا حتى الآن إلا 10٪ من مقدراتها".

وقال "ناصر الناصر" في تغريدته "تفجير جسر "كيرتش"في جزيرة القرم وتبني اوكرانيا ! والذي اتى بعد 24 ساعة من اعلان قادة الاتحاد الاوروبي استمرار دعم اوكرانيا عسكريا !! منذ اسبوع تم تفجير خطوط الغاز الروسي إلى ألمانيا واليوم تفجير الجسر بين القرم و روسيا والتوقعات بأن "بوتين" يغير سلوكه ويعلن الحرب قريبا".

ورأى "Kamal muqalad" في تغريدة على حسابه الخاص "(( الصواريخ هيمارس الأمريكية بعيدةالمدى المهداه لأوكرانيا قَرَّبت من موعد "حرب نوويةتكتيكيةقريباً بعدإستهداف الجسر الإستراتيجي "كيرتش" الرابط بين جزيرة القرم وأوكرانيا.بينما بوتين يوعز بتشكيل لجنةحكوميةللوقوف على أسباب الانفجار وطريقته والخسائر الفادحة على الجسر".

وغرد "فهد العطاوي" على حسابه الخاص قائلا "عاودت #أمريكا مهامها مرة أخرى في التفجيرات ضد المصالح الروسية، بعدما فجّرت "نوردستريم"؛ هاهي تقوم بتفجير #جسر_كيرتش في شبه جزيرة #القرم وستنسب ذلك للأوكرانيين. سنشهد تصعيد من شكل أخر من التفجيرات والحرائق لمواقع ذات ثقل استراتيجي في #روسيا و #أوروبا وأمريكا و #أوكرانيا".

ورأى "امير عطرة" في تغريدة على حسابه الخاص ان "اغرب تصريح سمعناه حول تفجير #جسر_كيرتش هو طلب إعلان حالة الحرب وكأن الذي يحدث هو نزهة او مناوشات حدودية صحيح ان الحرب مازالت تحدث على اراضي #وكرانيا وهي بعيدة عن اذهان بعض المسؤولين والخسائر الروسية لم تصلهم بعد وكان الاولى بهم الرضوخ للواقع وتقديم طلب سحب القوات وانهاء العدوان".

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "حــسـن" التي قال فيها "إنفجار جسر القرم أو كيرتش اليوم يدل على أن النوايا الأوكرانية سيئة جدا على القرم …الحصار قادم مواقع التواصل الاوكرانية تسخر من بوتين بعد تصريح روبرت بيدرون - سياسي بولندي: ”بلسم عالقلب خاصة وأن يوم أمس كان عيد ميلاد بوتين من الجيد تقديم مثل هذه الهدية نأمل أن يحصل على المزيد“.