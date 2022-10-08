الحركة الإسلامية بالقدس تدعو للحشد في الأقصى في ذكرى المولد النبوي

العالم - فلسطين

وأوضحت الحركة الإسلامية، في بيان صحفي، أنّ "بوصلة المقدسيين واضحة جلية دائمًا، تجاه قضايا الأمة وعلمائها ورموزها، وأنهم يكرمون من نصرهم ودافع عنهم وعن دينهم، ويسيؤون وجه من خان وباع وتاجر بقضايا الأمة وشرفها".



ونبهت إلى أن "اقتحامات المستوطنين وعربدتهم خلال الأعياد الصهيونية ستبلغ ذروتها خلال الأيام القليلة القادمة"، ولفتت إلى توافق اليوم مع الذكرى الـ32 لمذبحة المسجد الأقصى المبارك، التي ارتقى خلالها ما يزيد على 20 شهيدًا، مؤكدة السير على عهدهم حتى تحرير المسجد.



وفي السياق، أشارت الحركة الإسلامية إلى "المكانة الرفيعة ليوسف القرضاوي"، الذي توفي قبل نحو أسبوعين، لدى أبناء القدس، بسبب مواقفه المناصرة لقضية القدس وكل فلسطين المحتلة.



من جهة أخرى، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرطته، اليوم السبت، فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برضوض مختلفة، واعتقال آخرين من المكان.



وقال مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة "باب العامود" في المدينة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف.



وأضافت أن جنود الاحتلال اعتدوا على الفلسطينيين المشاركين والمتابعين لعروض فرق الكشافة، التي كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان في المنطقة، وأصابت آخرين، فيما اعتدت على آخرين في منطقة "باب الساهرة".



تجدر الإشارة إلى أن المقدسيين وزوار المدينة المقدسة أحيوا ذكرى المولد النبوي الشريف، عبر فرق كشافة جابت شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.



وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مرورًا بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان، ومنطقة "باب العامود"، وصولاً إلى ساحات المسجد الأقصى المبارك.



كما احتفلت دائرة أوقاف القدس الإسلامية بذكرى المولد النبوي، في المصلى القبلي من المسجد الأقصى، مع الأناشيد الدينية وقصص السيرة النبوية.