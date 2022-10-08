ما قصة الرجل المقتول داخل سيارة في سنندج ؟

العالم - ايران

وفي تفاصيل الخبر فقد اثار نشر مقطع فيديو لمقتل مواطن على مواقع التواصل الاجتماعي ، قلق أهالي سنندج. وتظهر هذه الصور استهداف وقتل شاب أثناء جلوسه خلف مقود سيارة برايد ، ويدعي البعض أن الشرطة قتلت هذا الشخص.

ونفى العميد علي آزادي قائد شرطة محافظة كردستان ، شائعة إطلاق الذخيرة الحية على مثيري الشغب وقال: لا يحمل أي من أفراد الشرطة الذخيرة الحية خلال مهماتهم لتفريق واعتقال مثيري الشغب.

وكان محافظ كردستان قد اعلن في وقت سابق مقتل ثلاثة أشخاص بشكل مريب في احتجاجات سنندج.

قتل مواطن من ديواندرة بسلاح عسكري لا يستخدم أي من صنوف القوات المسلحة هذا النوع من الأسلحة . كما تُرك شخص آخر في نفس الحالة في سيارة بجوار مستشفى سقز.

يشار الى ان مشروع القتل هو إحدى الحيل التي تستخدمها الحركة المناهضة للثورة لتحقيق أهدافها من خلال تحريض الرأي العام . وكانت مدن كردستان قد امضت اياما هادئة في الأيام القليلة الماضية .