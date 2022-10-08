السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران

قتيل في أعمال شغب يوم السبت بإيران
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

بينما كان من المتوقع عودة الهدوء والسلام بعد إعلان الطب الشرعي رايه حول أسباب وفاة المرحومة مهسا أميني، إلا أن عدة مناطق في بعض المدن كانت مسرحا لتواجد مثيري الشغب الذين بادروا الى تدمير الممتلكات العامة والخاصة .

العالم - ايران

وقام مثيرو الشغب بتخريب الممتلكات العامة في عدة مدن وقتل سائق سيارة بنيران مباشرة في مدينة سنندج، وكان قائد قوى الامن الداخلي في ايران قد اعلن مؤخرا عن اعتقال 17 شخصا يحملون اسلحة حربية في أعمال الشغب.

وفضل مثيرو الشغب اليوم أيضا استمرار عملية إغلاق الشوارع من خلال زعزعة الاستقرار وتدمير الممتلكات العامة، وخلق اختناقات مرورية في المدن، مما تسبب في استياء الناس.

وفيما شهدت بعض جامعات البلاد احتجاجات طلابية، حضر رئيس الجمهورية في جامعة الزهراء في طهران بمناسبة بدء العام الدراسي الجامعي.

ومن النقاط المثيرة للاهتمام في أعمال الشغب اليوم أنه في هذه التجمعات الفوضوية، رددت هتافات متطرفة ومناوئة للنظام ولم يسمع سوى القليل من الشعارات فيما يخص المرحومة مهسا أميني، وهذا يعني أن صفوف المشاغبين باتت منفصلة تماما عن المتظاهرين بعد الإعلان الرسمي للطب الشرعي عن أسباب وفاة المرحومة أميني.

كما تشير وفاة مواطن سنندجي برصاص مباشر من المشاغبين، إلى أن هؤلاء الناس لا يعيرون اي اهمية لارواح وممتلكات الناس خدمة لأهدافهم التخريبية.

روابط ذات صلة

ما قصة الرجل المقتول داخل سيارة في سنندج ؟

قائد الشرطة: سيناريو القتل كان ذريعة العدو لاثارة اعمال الشغب الاخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيدين عادل داود ومهدي لدادوة في قلقيلية ورام الله

دار الإفتاء المصرية: إيواء «الإرهابيين» من الكبائر

شاهد.. 'على ضفاف اروند' برنامج جديد مشترك لقناة العالم ومركز آبادان

أوكرانيا .. مستجدات ميدانية ومخاوف نووية

نبض السوشيال ... مغردون.. تفجير جسر القرم انعطافة خطيرة في الحرب الروسية الاوكرانية

إيران تقترح إنشاء منطقة اقتصادية مشتركة لدول بحر قزوين