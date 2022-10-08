تداعيات عام من الشلل السياسي في العراق.. وتفجير جسر القرم ومخاطر تصعيد حرب أوكرانيا

خاص بالعالم

وقد شهدت البلاد خلال هذا العام احداث وتحولات بارزه كان اهما رفض بعض الكتل لنتائج الانتخابات ثم الصراع المستمر بشان انتخاب رئيسا للوزراء ولاحداث الدامية التي شهدها البرلمان بعد اقتحامه من قبل انصار التيار الصدري قبل انسحابه من المشهد السياسي.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول .. تعرض جسر القرم الى اضرار جسيمة جراء تفجير شاحنة مفخخة صباح السبت.

وأعلنت سلطات القرم لاحقا استئناف حركة المرور للسيارات والحافلات على المسار الوحيد على الجسر الذي ظل سليما. ولطالما هددت روسيا كييف بالانتقام إذا هاجمت القوات الأوكرانية هذه البنية التحتية أو غيرها في شبه جزيرة القرم.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.