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رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء

رؤساء السلطات الثلاث: ايران القوية والموحدة تشكل تهديدا لمصالح الاعداء
السبت ٠٨ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

 اكد رؤساء السلطات "التشريعية والتنفيذية والقضائية" في الجمهورية الاسلامية الايرانية، على ان "الاعداء يعتبرون ايران الموحدة والقوية تشكل تهديدا لمصالحهم"؛ معربين عن تقديرهم لحكمة و وعي الشعب الايراني في فضح وافشال المخططات العدائية الواسعة التي يحيكها العدو ضد بلاده.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال "اجتماع رؤساء السلطات الثلاث" الذي التأم اليوم السبت في مقر رئاسة الجمهورية، بحضور السيد ابراهيم رئيسي ومحمد باقر قاليباف وحجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي.

واعتبر رؤساء السلطات الثلاث في ايران، ان حماية استقرار وامن البلاد ضرورة ملحة لمواصلة النشاطات الاقتصادية والمعيشية.

واضافوا : ان المجتمع الايراني بحاجة الى التماسك والوحدة بين جميع مكوناته وكافة شرائحه، ونبذ الفرقة التي يثيرها الاعداء ضد الجمهورية الاسلامية.

وفي الختام، اشاد الاجتماع بتضحيات وجهود القوات المدافعة عن الامن خلال الايام والاسابيع الاخيرة؛ منوها الى ان الامن والاستقرار يشكلان ركيزة التقدم والازدهار في جميع المجالات بما فيها الاقتصادية داخل البلاد.

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