الكويت.. تأجيل أول جلسة لمجلس الأمة إلى 18 أكتوبر

العالم - الكويت

جاء ذلك وفق ما أعلنه الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، على ما نقلت صحيفة "القبس" الكويتية.

وقال المزرم إن مرسوما صدر "بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر إلى صباح يوم الثلاثاء 18 اكتوبر 2022 وذلك استناداً للمادة 106 من الدستور".

وأوضح أن المادة المذكورة من الدستور تنص على "أن للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تحسب مدى التأجيل ضمن فترة الانعقاد".

ويأتي ذلك بعد يومين من بيان لـ 45 نائبا من أصل 50 في مجلس الأمة الكويتي أعلن رفض تشكيل الحكومة الجديد المعلن بمرسوم أميري، واصفين بعض من ضمهم التشكيل الجديد للحكومة بأنهم "عناصر تأزيم".

وقال النواب في بيانهم: "الوقت لا يزال يتسع لتصحيح المسار بما ينسجم مع مخرجات الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 29 سبتمبر/أيلول الماضي".

هذا الرفض جعل الحكومة تؤخر أداءها اليمين الدستورية حيث كان من المقرر أن تؤديها أمس الأول (الخميس)، مما دفع الوزراء إلى وضع استقالاتهم تحت تصرف رئيس الحكومة "رفعا للحرج عنه".

وأمس الجمعة، أفادت صحيفة "الأنباء" الكويتية، بأن تغيير تشكيل الحكومة في الكويت يشمل 4 وزراء.

وذكرت الصحيفة أن تعديلات الحكومة تشمل 4 وزراء بمن فيهم وزير الخارجية الذي سبق أن قدم استقالته قبل صدور مرسوم التشكيل.

وأضافت الصحيفة أن "تغيير تشكيل الحكومة قد يزداد إلى 7 وزراء تقريبا".

وقالت تقارير إعلامية إن الكويتيين ينتظرون الآن قيام رئيس الحكومة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بتعديل تشكيلها بعد ما قوبلت به من رفض شعبي ونيابي.

ونقلت "القبس"عن مصادر حكومية، أن الوزراء الكويتيين قدموا استقالاتهم إلى رئيس الحكومة، عقب "حالة الرفض الشعبي والنيابي التي قوبل بها التشكيل الجديد".

وأوضحت أن هذه الحالة جعلت الجميع ينتظر التعديلات الجديدة التي سيجريها رئيس مجلس الوزراء.