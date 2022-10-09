الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى

العراق.. هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام كردية، بأن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة يتمركز فيها جنود أتراك في محافظة نينوى العراقية، يوم السبت.

العالم - العراق

ونقل الإعلام الكردي عن مديرية مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، قولها إن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب المعسكر التركي الواقع في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل.

وأشارت مديرية مكافحة الإرهاب إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الاتحادي، وفقا لموقع "كردستان 24".

وأوضحت المديرية أن الصواريخ لم تصل إلى المعسكر ولا إلى نقاط تمركز قوات البيشمركة، بل هوت في المنطقة الفاصلة بين قريتي الفاضلية وعمرقابجي.

وأكدت أن الحادث لم يوقع أي خسائر في الأرواح، حسب ذات المصدر.

روابط ذات صلة

العراق.. فتح جميع الطرق المغلقة في بغداد بدءا من اليوم

العراق..الطائرات التركية تقصف مناطق متفرقة في دهوك

مجلس أمن كردستان يحدد هوية الضابط الشهيد بانفجار أربيل

بالتفاصيل.. حلقة جديدة من مسلسل سرقة الاحتلال الأمريكي للنفط السوري

صالح: العراق يعيش لحظة مفصلية تضعه أمام مفترق طرق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق.. هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى

حماس تتوعد الاحتلال الصهيوني بملاحم متلاحقة

مجلس الوزراء الجزائري يدرس موازنة 2023 في اجتماع استثنائي

ايران تحرز المركز الثاني في بطولة آسيا لكرة القدم الخماسية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 08-10-2022

مقتل مجندة إسرائيلية وإصابة 2 جنود صهاينة بإطلاق نار بالقدس المحتلة