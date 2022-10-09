العراق.. هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية تركية في نينوى

العالم - العراق

ونقل الإعلام الكردي عن مديرية مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، قولها إن ثلاثة صواريخ أُطلقت صوب المعسكر التركي الواقع في ناحية بعشيقة شمال شرق الموصل.

وأشارت مديرية مكافحة الإرهاب إلى أن الصواريخ أُطلقت من منطقة الشلالات التي تقع ضمن نطاق سيطرة الحكومة الاتحادي، وفقا لموقع "كردستان 24".

وأوضحت المديرية أن الصواريخ لم تصل إلى المعسكر ولا إلى نقاط تمركز قوات البيشمركة، بل هوت في المنطقة الفاصلة بين قريتي الفاضلية وعمرقابجي.

وأكدت أن الحادث لم يوقع أي خسائر في الأرواح، حسب ذات المصدر.