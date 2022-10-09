الادميرال تنكسيري: قادرون على توفير الامن بالمنطقة والتواجد الاجنبي مضر فيها

العالم - ايران

واكد الادميرال تنكسيري في مقابلة متلفزة مساء السبت ان ايران اعلنت مرارا بان دول المنطقة يمكنها ان تحافظ على امن المنطقة لوحدها وان التواجد الاجنبي في المنطقة يضر بها ، واضاف: ان الامن مستتب الان في الخليج الفارسي بالكامل ونحن بامكاننا الحفاظ على امن هذا الممر المائي الدولي بالتعاون مع شعوب المنطقة والدول الجارة في الخليج الفارسي.

وكشف قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري ان سفينة الشهيد سليماني الحربية التي ازيح الستار عنها مؤخرا مزودة بصواريخ بحر – بحر تتراوح مداها بين 90 الى 750 كيلومترا وان جميع صواريخها واسلحتها وانظمة الحرب الالكترونية فيها هي ايرانية الصنع.

وشرح الادميرال تنكسيري انجازات وعمليات القوات البحرية الايرانية، بعض خصائص سفينة الشهيد سليماني الحربية قائلا، ان تصميم وبناء هذه السفينة محلي بالكامل ويبلغ وزنها 600 طن وان اقسامها واجزائها منفصلة عن بعضها البعض بحيث لا تتأثر ولا يتوقف عملها في حال اصابة الاجزاء الاخرى بالاضرار، واذا تسرب المياه الى جزء من اجزائها فانها لن تتسرب الى باقي اجزاء السفينة.

واضاف قائد القوة البحرية للحرس الثوري ان هذه السفينة مزودة بـ 16 صاروخا للدفاع الجوي المنخفض و4 صواريخ بعيدة المدى وهي اول سفينة ايرانية مجهزة بصواريخ عمودية الاطلاق، ويبلغ طولها 67 مترا وبهيكل مصنوع من الالمنيوم وذات تصميم خاص ومميز.

وشرح الادميرال تنكسيري بعضا من عمليات القوات البحرية للحرس الثوري قائلا "عندما قامت بريطانيا باحتجاز احدى ناقلات النفط الايرانية وندد سماحة قائد الثورة الاسلامية بسرقة نفطنا، انتظرنا دخول ناقلة نفط بريطانية الى المنطقة وبعد 48 ساعة علمنا بدخول ناقلة نفط بريطانية الى المنطقة وارتكابها لمخالفات قانونية، فتم انزال القوات بواسطة المروحيات على ظهر السفينة والتحكم بها وجلبها الى مياهنا الاقليمية وكانت هناك قطع بحرية عسكرية ترافق تلك الناقلة ووجهنا انذارا بتدميرها اذا قامت بارتكاب أي خطأ.

واضاف " لم يمض سوى 6 ساعات على احتجاز الناقلة البريطانية حتى افرجت السعودية عن سفينة ايرانية كانت احتجزتها".

وتابع " ان هؤلاء لا يفهمون سوى لغة القوة ومن يريد التكلم معنا بالقوة، نلقنه درسا".

وفيما يتعلق باحتجاز ناقلتي نفط يونانية وعمليات افشال قرصنة بحرية في بحر عمان ايضا قال الادميرال تنكسيري " لقد سرقوا نفطنا وسفينتنا على بعد 75 ميلا بحريا من جزيرة جاسك لكن قواتنا الباسلة ذهبت وسيطرت على الناقلة وجرتها الى مكان آمن وحينما تقدمت السفن الحربية الاميركية وسدت طريق الناقلة توجهت قطعاتنا البحرية وواجهت السفن الحربية الاميركية وحينها غادرت السفن الاميركية المنطقة، لقد حلقت مروحياتهم لكنها هبطت اثر توجيهنا انذارا لها، كما ان مدمراتهم ايضا تراجعت بتوجيه انذار من قبلنا".