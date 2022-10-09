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مقتل وإصابة 11 جنديا في هجوم مسلح بجيبوتي

مقتل وإصابة 11 جنديا في هجوم مسلح بجيبوتي
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٥ بتوقيت غرينتش

لقي سبعة جنود في جيبوتي مصرعهم وجرح أربعة آخرين في هجوم نفذته جماعة مسلحة، استهدف قاعدة عسكرية شمال البلاد.

العالم - إفريقيا

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية حملت وزارة الدفاع في جيبوتي في بيان لها"جبهة إعادة الوحدة والديمقراطية المسلحة" التي وصفتها بـ"المجموعة الإرهابية" مسؤولية الهجوم الذي استهدف قاعدة في غارابتيسان في شمال الدولة الصغيرة الواقعة في القرن الإفريقي.

وقالت "رغم حقيقة أن جنودنا دافعوا عن أنفسهم ببسالة، تسبب هذا الهجوم بمقتل سبعة من جنودنا وجرح أربعة وفقدان ستة".
وأضافت "هذه العصابة معروفة بأعمالها البغيضة والإجرامية القائمة على الترهيب والنهب في مناطق نائية من البلاد"، مشددة على أنها تبذل ما أمكنها لملاحقة المهاجمين والعثور على المفقودين.

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مقتل وإصابة 11 جنديا في هجوم مسلح بجيبوتي

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