أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

حركة أنصار الله اليمنية توجه ضربات قوية لمرتزقة السعودية والإمارات بتعز والضالع.

- جمهوري اسلامي ..

انعكاسات واسعة لتفجير جسر القرم الإستراتيجي, ومساعد زيلينسكي يتوعد بأنها مجرد البداية .

- آرمان امروز ..

الحرب الأوكرانية تدخل مرحلة خطيرة بإستهداف الجسر الذي يربط القرم بالبر الروسي.

- جوان ..

أمريكا تواصل سرقاتها للنفط السوري بإستخدام العشرات من الصهاريج .

- سياست روز ..

دمشق تطالب بخروج القوات الأمريكية من الأراضي السورية وبوقف أمريكا سرقاتها للنفط السوري.

- افكار ..

منظمة اوبك تدخل في مواجهة مع أمريكا بعد قرارها الخاص بخفض إنتاجها النفطي .

- آرمان ملي ..

الرئيس الفرنسي امانوئل ماكرون يحذر من شتاء قريب بالغ القسوة بأوروبا مع تفاقم أزمة الطاقة .

- آفتاب يزد ..

البنتاغون يتحدث عن عدم وجود مؤشرات بشأن عزم روسيا على إستخدام السلاح النووي.

- ايران ..

إيران تقف على عتبة بدء تصدير الطاقة الكهربائية إلى تركيا .

- كيهان ..

تراجع شعبية رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس لحافة الإنهيار في أحدث إستطلاع للرأي العام .

- خراسان ..

ألمانيا تستأنف مبيعاتها من السلاح للسعودية رغم إنتقاداتها للحرب باليمن ولإنتهاكات حقوق الإنسان.

- قدس ..

كوريا الشمالية تؤكد عزمها على مواصلة تجاربها الصاروخية لتعزيز قدراتها مقابل أمريكا .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم السبت

SV

1- جوان ..

صحيفة جوان كتبت عن مستجدات الحرب الاوكرانية في مقالها (إستفزاز موسكو بتفجير جسر القرم ) لدفعها لاستخدام النووي ..

على الرغم من كل تحذيرات الكرملين من ان العقيدة العسكرية الروسية تجيز استخدام السلاح النووي في حالة الدفاع عن وجود روسيا ووحدة اراضيها , جاء تفجير الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي كمحاولة لدفع موسكو لاستخدام النووي ،على اعتبار ان القرم جزء من الاراضي الروسية .

( إن الإنفجار بجسر القرم ألحق أضرارا به لكنه لم يدمره , مع ذلك عكست ردود فعل كييف حالة شعور بتحقيق إنتصار كبير)

فمساعد الرئيس الاوكراني صرح بأن هذا الانفجار واغراق الطراد الروسي"موسكو" بالبحر الاسود والهجوم المضاد الاخير للجيش الاوكراني مجرد البداية, في اشارة ضمنية لوعد زيلينسكي بتحرير كل الاراضي الاوكرانية . ان تفجير جسر القرم جاء بعد تصريحات للرئيس الاوكراني دعا الغرب فيها لتوجيه ضربة استباقية نووية لروسيا وهي تصريحات لم تلق اهتماما من القوى الغربية , ويبدو ان هذا التفجير جاء لاستفزاز روسيا لدفعها لاستخدام النووي.

ان روسيا قد تعمد لتوسيع دائرة عملياتها العسكرية بشكل كبير باوكرانيا بعد استهداف جسر القرم .

2- خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( قشر موز تحت أقدام لابيد ).. كتبت صحيفة خراسان ..

انتهت المهلة التي حددها حزب الله لبنان لحسم المفاوضات الخاصة بالخلافات بين لبنان والكيان الصهيوني بشأن ترسيم الحدود البحرية وخاصة فيما يتعلق بحقل كاريش الغازي بالبحر الابيض المتوسط دون تحقيق اية نتائج , وهناك حالة انذار وتأهب في صفوف حزب الله.

( إن أي تحرك من قبل الكيان لإستخراج الغاز من كاريش سيدفع حزب الله لتنفيذ تهديداته الحازمة بالتصدي لها )

والواقع هو ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني يائير لابيد ابدى معارضته للتعديلات اللبنانية على مقترحات الوسيط الامريكي في هذه المفاوضات وذلك تحت وطأة ضغوط المعارضة في الكنيست بزعامة نتنياهو. ويبدو ان الاخير اراد بذلك تصعيد الاجواء لاضعاف لابيد وحكومته قبيل الانتخابات المبكرة عبر دفعه لرفض التعديلات اللبنانية والدخول في مواجهة خاسرة مع حزب الله.

3- جمهوري اسلامي ...

في تقريرها ( تركيا تستأنف نقل المرتزقة من سوريا لليبيا ) كتبت صحيفة جمهوري اسلامي ..

بعد مرور ايام على ابرام انقرة اتفاقيات اقتصادية مع حكومة الوحدة الوطنية في طراابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة, هناك انباء عن تشغيل تركيا لجسر جوي لنقل مسلحين من شمال سوريا الى ليبيا .وحسب هذه الانباء..

( إستأنفت أنقرة إرسال مرتزقة من تنظيمات مسلحة مناهضة لدمشق ومدعومة تركيا بشمال سوريا إلى ليبيا لدعم حكومة الدبيبة بطرابلس)

مقابل حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان اللليبي.

وينقل الجسر الجوي التركي الجديد الى جانب المرتزقة اسلحة وذخائر حربية لحكومة الدبيبة التي ابرمت اتفاقيات سخية في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالبحر المتوسط مع تركيا مؤخرا .

4- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في الشأن الافغاني في مقالها ( طالبان لم تتعظ من دروس الماضي )..

بعد وصولها للسلطة بكابول قبل عام حاولت حركة طالبان اقناع العالم من انها تغيرت وتعلمت من تجاربها المرة التي ادت الى سقوط حكومتها قبل واحد وعشرين عاما عندما استولت على السلطة لاول مرة بكابول. وعود طالبان اوجدت حالة من التفاؤل لدى البعض من انها تغيرت وستعمل بوعودها بشان تشكيل حكومة واسعة وغير ذلك وانه يجب مساعدتها , لكن ..

( عام من حكم طالبان أثبت أنها نسخة طبق الأصل مما كانت عليه قبل عقدين , وأن رؤيتها المتخلفة للأمور لم تتغير أبدا)

فلا معنى لتشكيل حكومة واسعة ولا لحرية الرأي وحقوق الانسان وحقوق المراة ولا لتدوين قوانين مدنية في قاموس حركة طالبان , ولا معنى لحقوق المواطنة وحقوق الاقليات ولا للعلاقات الدولية ولا لاي شيئ اخر خارج مفاهيم امارتها . طالبان لم تتغير ولم تتعظ من تجربتها الفاشلة ويخطئ من يتصور بانها قد تتغير يوما ما وما.

5- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت في مقالها ( تفاقم الأزمة بأوروبا )..

قررت منظمة اوبك بالاضافة لروسيا فيما اصطلح على تسميته باوبك بلاس , خفض سقف انتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم لاعادة التوازن في اسواق النفط العالمية.

( إن هذا القرار إتخذ إنطلاقا من المصالح الوطنية للبلدان الأعضاء لكن تأثيره جاء صاعقا لأوروبا وللغرب بشكل عام )

هذا القرار الذي اثار غضب واشنطن والبلدان الاوروبية, جاء في خضم تفاقم ازمة نقص امدادات الغاز الروسي التي تعصف باوروبا والتي تسببت والى جانب المخاوف من شتاء قاسي بارتفاع معدلات التضخم وارتفاع اسعار الوقود لمستويات قياسية باوروبا وتزايد حالات اعلان الافلاس وتفاقم البطالة .

ان قرار اوبك بلاس جسد فشلا ذريعا للضغوط الغربية التي استهدفت بلدان منتجة للنفط لدفعها لزيادة انتاجها , كما جسد القرار بداية لضعف تاثيرات التدخلات الغربية في شؤون اوبك .