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الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع طواقمنا من دخول شعفاط وعناتا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع طواقمنا من دخول شعفاط وعناتا
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

 أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف التابعة لها في القدس المحتلة من الدخول لمنطقتي شعفاط وعناتا.

العالم - فلسطين

وشددت الجمعية في بيان لها، على أنه لا يجوز منع المرضى والجرحى من الانتفاع من الخدمات الصحية والطبية، أو تقييد الوصول إليهم، أو إرباك عمل الطواقم الطبية ومنعها من تأديتها لواجبها الإنساني.

وحمّلت الجمعية قوات الاحتلال المسؤولية الكاملة لأي أذى يلحق بمحتاجي الخدمة الطبية الطارئة من الفلسطينيين في كلتا المنطقتين.

وتدور مواجهات داخل حارات وأزقة مخيم شعفاط وبلدة عناتا.

وتنفذ قوات الاحتلال مداهمات عشوائية للبنايات والمنازل السكنية.وتحلق طائرات مسيرة وغير مسيرة تابعة للشرطة الاسرائيلية في سماء مخيم شعفاط.وتفرض قوات الاحتلال حصارا شاملا على المخيم وقرية عناتا بمنع الدخول أو الخروج منها منذ ساعات مساء أمس بعد عملية إطلاق نار على الحاجز، أدت إلى مقتل جندية وإصابة آخرين، وأعلنت القوات انها تواصل أعمال البحث عن منفذ العملية الذي أعلنت أن عمره 22 عاما.

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