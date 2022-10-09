شاهد.. سيناريو العلاقات بين الرياض وواشنطن

العالم - خاص بالعالم

قال أن الثقة بين واشنطن والرياض مهزوة منذ بداية وصول "جو بايدن" الى السلطة في الولايات المتحدة الاميركية ومحاولاته الدؤبة ضد سياسة السعودية وتحديدا ضد ولي العهد محمد بن سلمان.

واوضح شعيتو، أن قرار "اوبك بلاس" بخفض الانتاج ستستفيد منه واشنطن وذلك من خلال تحكمها بالسوق الاوروبي، لكي تهيمين اكثر على القرار السياسي الاوروبي، لكن في نفس الوقت تعتقد واشنطن ان هذا القرار سينفع روسيا، مشيرا الى ان الاجراءات العملية لا يمكن ان تؤثر على روسيا لان روسيا لها مصادر كثيرة يمكن ان تبيع اليها نتيجة الحاجة للطاقة.

واشار شعيتو الى أن ما يزعج الولايات المتحدة من قرار "اوبك بلاس" بخفض الانتاج، هو ان الامور اذا اتجهت اكثر نحو التصعيد سيؤدي الى انكماش اقتصادي وانخفاض بالاسعار.