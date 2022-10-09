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من مسافة صفر.. أول فيديو للحظة تنفيذ عملية "حاجز شعفاط" في القدس المحتلة

الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

نشرت مصادر عبرية أول فيديو للحظة عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني، مساء أمس السبت، على حاجز شعفاط في مدينة القدس المحتلة وأدت إلى مقتل مجندة صهيونية وإصابة اخرين.

العالم - فلسطين

وأظهر المقطع المصور، ترجل منفذ العملية من مركبة بيضاء بكل هدوء، ثم شرع بإطلاق النار باتجاه الجنود المتواجدين على الحاجز من نقطة صفر بواسطة مسدس.

وأصيب جنود الاحتلال المنتشرين داخل الحاجز (أظهر الفيديو حوالي 9 جنود) بحالة من الرعب والفزع فور بدء المنفذ بإطلاق النار وهربوا من المكان، فيما تمكن المنفذ من الانسحاب بسلام من الموقع.

وفي وقت سابق اعترف الناطق باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية أن مجندة في جيش الاحتلال لقت مصرعها فجر اليوم الأحد متأثرة بجراح أصيبت بها في هجوم مسلح نُفذ مساء السبت عند الحاجز العسكري لمدخل مخيم شعفاط في القدس المحتلة.

وتواصل أجهزة الاحتلال الأمنية منذ مساء أمس، البحث عن منفذ عملية حاجز مخيم شعفاط شمال شرقي القدس المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن أعمال البحث والتفتيش مستمرة عن المنفذ في مناطق شرقي القدس، بالإضافة لمنطقة عناتا والمناطق القريبة من الجدار العازل.

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