قاليباف: سر انتصار إيران الإسلامية یکمن في وحدة الشيعة والسنة

العالم - ایران

وهنأ قالیباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد جميع الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية أسبوع الوحدة الإسلامیة وقال: أن أسبوع الوحدة يرمز الى التضامن بين الشيعة والسنة خدمة لإيران العزيزة والثورة الإسلامية.

وأضاف إننا شهدنا الوحدة بين الشيعة والسنة خلال فترة الدفاع المقدس وفي الأحداث الداخلية، وشهدنا ايران أقوى من كل وقت سيما عندما كانت البلاد بحاجة الى تواجد الشعب في الساحة والتضحيته وتقدیم الشهداء.

وأكد أن سر انتصارنا یعود إلی وحدة وتلاحم كل القومیات والعرقیات والفئات في إيران العزيزة.

وأشار إلی کلام قائد الثورة الاسلامية سماحه اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" حیث قال: التشيّع البريطاني والتسنّن الأمريكي اللذان يسعيان وراء تناحر المسلمين هما شفرتان لمقصّ واحد؛ هذه هي رسالة إرادة التفرقة التي هي إرادة شيطانية.