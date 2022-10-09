الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قاليباف: سر انتصار إيران الإسلامية یکمن في وحدة الشيعة والسنة

قاليباف: سر انتصار إيران الإسلامية یکمن في وحدة الشيعة والسنة
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٧ بتوقيت غرينتش

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي "محمد باقر قاليباف" أن سر انتصار البلاد في مختلف المجالات یعود إلی الوحدة بين السنة والشيعة الذين ساهموا في اقتدار ايران اكثر فاكثر من خلال التلاحم والتضحية سواء خلال فترة الدفاع المقدس (الحرب المفروضة على ايران (1980-1988) او خلال الأحداث الداخلية.

العالم - ایران

وهنأ قالیباف في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اليوم الأحد جميع الإخوة المسلمين والأخوات المسلمات بمناسبة المولد النبوي الشريف وبداية أسبوع الوحدة الإسلامیة وقال: أن أسبوع الوحدة يرمز الى التضامن بين الشيعة والسنة خدمة لإيران العزيزة والثورة الإسلامية.
وأضاف إننا شهدنا الوحدة بين الشيعة والسنة خلال فترة الدفاع المقدس وفي الأحداث الداخلية، وشهدنا ايران أقوى من كل وقت سيما عندما كانت البلاد بحاجة الى تواجد الشعب في الساحة والتضحيته وتقدیم الشهداء.
وأكد أن سر انتصارنا یعود إلی وحدة وتلاحم كل القومیات والعرقیات والفئات في إيران العزيزة.

وأشار إلی کلام قائد الثورة الاسلامية سماحه اية الله العظمى السيد "علي الخامنئي" حیث قال: التشيّع البريطاني والتسنّن الأمريكي اللذان يسعيان وراء تناحر المسلمين هما شفرتان لمقصّ واحد؛ هذه هي رسالة إرادة التفرقة التي هي إرادة شيطانية.

روابط ذات صلة

رئيسي يؤكد ضرورة الوحدة والتلاحم لمواجهة مؤامرات الاعداء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ترامب يلتحق بركب الداعمين لمثيري الشغب في ايران

ضبط 352 مهاجرا غير شرعي على السواحل التونسية

هل يمكن للهاكرز اختراق الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل؟

إفتتاح محطة كهربائية بقدرة 1500 ميغاواط جنوب ايران

النمساويون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

اعتقال 44 شخصا من مثيري الشغب شمال ايران