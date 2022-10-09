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شاهد.. بايدن والتدخل بالشؤون الايرانية الداخلية

الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "قلم رصاص" لهذا الاسبوع وفيها مقتطفات وتحليلات وردت في مراكز دراسات ومعاهد ابحاث وصحف امريكية واسرائيلية وروسية تناولت اعمال الشغب في ايران والدور الغربي في تأجيجها.

خاص بالعالم

والبداية مع مقالة لصحافي امريكي ورئيس تحرير مقوع نقابة الاخبار اليهودية جوناثان س، توبين، والتي كتبها تحت عنوان "اوباما وبايدن والمساعدة في الحرب الحقيقية على النساء في ايران.. هل تستطيع الولايات المتحدة تغيير المسار؟

وقال: في مواجهة موجة اخرى من الاحتجاجات على الحكومة في ايران، تحاول ادارة بايدن التصرف للضغط من اجل التغيير، وقف الرئيس جو بايدن مع الاحتجاجات علناً خلال خطابه في الجمعية العامة للامم المتحدة، كما اتخذت ادارته بعض الخطوات لمساعدة في استعادة روابط الاقمار الاصطناعية وخدمة الانترنت التي اغلقها النظام الاسلامي في طهران.

واضاف توبين، ان رغبة بايدن في الوقوف الى جانب هؤلاء الاشخاص الشجعان لدرجة انه على استعداد لقول ذلك علناً يأتي بعد ان أمضى فريق بايدن للسياسة الخارجية الاشهر العشرين الماضية في السعي لكشف "الضغط الاقصى" الذي سعى الرئيس السابق دونالد ترامب لممارسته علىايران كجزء من قراره لعام 2018 بالانسحاب من اتفاق اوباما النووي الكارثي.

لمزيد من التفاصيل يناقش البرنامج هذا الموضوع مع ضيف الحلقة: من العاصمة اللبنانية بيروت، مدير المركز العالمي للتوثيق الدكتور جهاد سعد.

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