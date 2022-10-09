اليمن يهز العالم.. ورسائل بالجملة تصل لدول العدوان

العالم - نبض السوشيال

بحضور مهيب وكبير غصت الساحات والشوارع بملايين اليمنيين احتفالا بمولد خاتم الانبياء والمرسلين ابو القاسم محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وكما كل عام في الثاني عشر من ربيع الاول يستلهم الشعب اليمني من هذه المناسبة ثباتهم ووحدتهم.

إكتست العاصمة صنعاء بالاضافة الى 14 محافظة اخرى بالرايات والشعارات الاسلامية الخاصة بالمناسبة المباركة وذلك في تعبير عن الوحدة والتمسك بالنهج الاسلامي المحمدي وأطلق خلالها فنانون ومنشدون يمنيون أعمالاً فنية وإنشادية احتفالاً بالذكرى في أسلوب مشابه للأعوام الماضية التي شهدت أعمالاً إنشادية إبداعية ورائعة.

بالاضافة الى ذلك تميزت الفعاليات في المولد النبوي هذا العام بتنوعها فالابنة اكتست بالشعارات المحمدية، والبحر زينته القوارب السريعة بالرايات الخضر في مشهد يعبر عن صمود الشعب اليمني وقدرته على الابداع رغم الحصار المفروض عليه من قبل دول العدوان.

التعلق بأحب الخلق إلى الله تعالى والشغف بشخصه العظيم حرك قلوب اليمنيين وافأدتهم كما حرك لديهم الارادة والقوة لمواجهة العدوان الغاشم فكان اكبر تجمع احتفالي في العالم ورسالة جديدة من مواطني هذا البلد ضد محاولات الاساءة لنبي الاسلام تحت ستار حرية التعبير.

ولم تخلو هذه الاحتفالية المباركة كما الاعوام السابقة من كلمة لقائد حركة انصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي الذي شدد على الموقف المبدئي القرآني تجاه قضايا الامة الإسلامية وعلى رأسها القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، داعياً الشعب اليمني العزيز لمواصلة التصدي للعدوان طالما استمر.

وأوضح السيد الحوثي أن قوى الاستكبار تسعى لتغييب العدل من الحياة ومنه إقامة القسط وتمكين الظالمين وارتكاب الجرائم بحق المستضعفين، مضيفاً: "الأمريكيون والصهاينة ومن معهم يسعون لاستعباد الناس واعتماد الوحشية والجبروت لإذلالهم والسيطرة عليهم".

وأكد السيد الحوثي خلال كلمته امام الاحتفالات الحاشدة بذكرى المولد النبوي ان التطبيع نفاق وخيانة لله ورسوله والمسلمين، داعيا قادة الغرب والمجتمع في الدول الغربية للكف عن الاساءة لخاتم الانبياء محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام.

ونشر عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي صورا من مراكز تجمع الشعب اليمني في مختلف المحافظات احتفالا بالمولد النبوي الشريف وكتب متسائلا، هذه اكبر حشود في تاريخ اليمن، وإن لم تكن تمثل إرادة الشعب اليمني كما تدعي دول العدوان ومرتزقتها فمن يمثلها اذا؟".

وغرد "عادل الحسني" على مشاهد المليونية قائلا "ما نراه اليوم هو نتاج أعوام طويلة من العمل، المنظم لحركة فتية شابة قوية. هناك من سيرميني بالمسميات الشائعة كالتحوث والتشيع والكلام الفاضي ! إلى قومي الذين انحازوا للتحالف الغادر، واختاروا الانبطاح له، عودوا إلى بلادكم، وتكلموا بلسان شعبكم، وسترون مثل هذه الحشود وأكثر تهتف لكم".

وقال "جعفر فضل الله" في تغريدة على حسابه الخاص "وما تزال #اليمن مذهلة في أصالة الانتماء وهيبة المشهد.. #المولد_النبوي_الشريف".

وكتب الصحفي البارز ورئيس تحرير صحيفة رأي اليوم "عبد الباري عطوان" في تغريدة على حسابه الخاص "هذه الاحتفالات الضخمة بالمولد النبوي الشريف وغير المسبوقة في جميع انحاء العالم تكشف عن عمق الايمان اليماني وعظمته الاشقاء في اليمن لا يحافظون على الهوية العربية فقط وانما العقيدة الاسلامية السمحاء ايضا شكرا للشعب اليمني كل ألشعب اليمني نعتز بكم نعم الإيمان يماني والحكمة يمانية".

وعلق "علي شعيب" على المشاهد الاحتفالية في اليمن بتغريدة له قائلا " لهذا الشعب العظيم ..تخشع كلّ المفردات وتعجز معاجم الحروف . #صنعاء_الحب #اليمن".

وأشار "صالح أبو عزة" في تغريدة له "كُتبَ على اليمن أنْ يكون الأنصار في كل زمان؛ أنصار النبي، أنصار علي، أنصار زيد، أنصار الآل، أنصار فلسطين، أنصار كل مستضعف. سلامُ الله على اليمن، وأهل اليمن، ومقاتلي اليمن، وسلام الله على سيدها أبا جبريل".

وغرد "شادي أبو القمبز" على حسابه الخاص قائلا "بوركتم وبوركت هذه الحشود المباركة التي خرجت للأحتفاء بمولد انوار المصطفى صلواتك عليه وعلى اله .هنيئاً لك يارسول الله بهذه الانصار والحشود المباركة. وهنيئاً لكم ياشعب اليمن بهذا النسب والشرف العظيم . #المولد_النبوي_الشريف #فلسطين #الفن_المقاوم_عشق".

ورأى رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية "Mahmoud Refaat"في تغريدته "ان هذه الحشود الضخمة في مدينة #صنعاء بمناسبة #المولد_النبوى_الشريف تؤكد أن #اليمن شعب متمسك بإيمانه وتصدق حديث الرسول ص: الإيمان يمان. من يظن أن بمقدوره تركيع هكذا شعب فهو واهم، فهذه الحشود قادرة على إزالة أي نظام لكنها من توفر حاضنة شعبية لمن تحمل النيران ولم يهرع للفنادق".

ونختم الموضوع مع تغريدة الاخ "jawad hachem" التي قال فيها "وأنّى لنا أن ندرك بعض هذا الجمال من تلك الثلة من تلك الفطرة، المجبولِ بالكد والعمل والجهد في تعظيم ذكرى مولد الرسول الأعظم، النابع من قلب المعارك الضارية والحصار والتجويع والمرض والتعب والتضييق الذي تقوده دول الإستكبار في العالم المتمثلة بآل سعود و حلفائها. #الربيع_المحمدي #اليمن".