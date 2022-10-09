قريبا... إيران تنقل البضائع إلى أفغانستان عبر السكك الحديدية

العالم - إيران

أعلنت هيئة السكك الحديدية الأفغانية أن أعمال إصلاح خط سكة حديد خواف (شمال شرق ایران) – هرات (غرب أفغانستان) مستمرة بسرعة وستكتمل خلال الشهرين المقبلين.

كما ذكرت وسائل إعلام أفغانية أنه في نفس الوقت الذي يتم فيه استكمال خط سكة حديد خواف-هرات، وعدت إيران بالبدء في نقل البضائع إلى أفغانستان عبر هذا الطريق في المستقبل القريب.

ومن المفترض أن ينقل خط سكة حديد خواف-هرات 6 ملايين طن من البضائع ومليون مسافر سنوياً، وهو لا يعزز تجارة أفغانستان مع إيران فحسب بل مهم أيضاً لدول أخرى في المنطقة، بما في ذلك طاجيكستان وقيرغيزیا والصين والهند.

ويعد خط سكة الحديد هذا جزءاً رئيسياً من مشروع ممر سكك الحديد لخمس دول Five Nation Rail Corridor (FNRC) الذي تبلغ تكلفته 2 مليار دولار، ويمر عبر الصين وقيرغيزیا وطاجيكستان وأفغانستان وإيران، والذي سيستمر في الوصول إلى تركيا، وسيربط خط السكة الحديد هذه الدول المذكورة ليس فقط ببعضها البعض ولكن بأوروبا أيضاً.

ويمكن للتجارة بين هرات وخواف أن تحول هرات إلى مركز تجاري کبیر، وإذا تم استخدام مشروع ممر السكك الحديدية المكون من 5 دول، فستصبح هرات بوابة إيران إلى آسيا الوسطى أو بوابة آسيا الوسطى لإيران.