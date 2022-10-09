روسيا تنتقد تصرفات أميركا الفوضوية مقابل قرار "أوبك+"

العالم - روسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إنه من الرائع أن "يتصدى هذا العمل المتوازن الرصين المدروس من جانب الدول التي تتخذ موقفاً مسؤولاً داخل "أوبك+" لتصرفات الولايات المتحدة"، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن بيسكوف قوله: "هذا على الأقل يتصدى للفوضى التي يسببها الأميركيون".

ونقلت وكالة "تاس" عن الكرملين القول إن "أميركا تتلاعب باحتياطياتها النفطية، ولن تحقق هذه اللعبة أي نتيجة إيجابية"، وأضاف الكرملين أن «أميركا بدأت تفقد صوابها بسبب قرار (أوبك+) خفض إنتاج النفط".

وقررت مجموعة "أوبك+"، يوم الأربعاء الماضي، خفض إنتاج النفط بمقدار نحو مليوني برميل في اليوم، وهو أكبر تخفيض في الإنتاج منذ جائحة «كوفيد-19» في عام 2020، على الرغم من معارضة الولايات المتحدة.

وجاء قرار الخفض استجابة لارتفاع أسعار الفائدة في الغرب، وضعف الاقتصاد العالمي، وفقاً لـ"وبك+".

واتفق الأعضاء الـ24 في "أوبك+" في 5 أكتوبر/تشرين الأول الجاري على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا حتى ديسمبر،كانون الأول 2023، وهو ما يمثل أكبر خفض للإنتاج في الكتلة منذ أبريل/نيسان 2020.

كما أفاد بيان "أوبك+" بتمديد "إعلان التعاون" حتى نهاية 2023، على أن يتم عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، فيما ستجتمع لجنة المراقبة الوزارية لـ"أوبك+" كل شهرين لمتابعة مستجدات السوق، ما يعني إبطاء الإيقاع الشهري للكتلة.

وتأتي هذه الإجراءات بعد أقل من 3 أشهر من تخلي الرئيس الأمريكي "جو بايدن" عن وعده في حملته الانتخابية بمعاملة السعودية كدولة "منبوذة" حيث زار الرياض على أمل حث "بن سلمان" على دعم زيادات الإنتاج لخفض أسعار النفط العالمية.

وأعقبت زيارة "بايدن" زيادة متواضعة في إنتاج "أوبك+" بمقدار 100 ألف برميل يوميا، لكن التخفيضات نسفت الزيادة السابقة.