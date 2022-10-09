سوريا تطالب بتعويضات من أميركا عما نهبته وما سببته من خسائر

العالم - سوريا

وقالت وزارة الخارجية السورية في تغريدات على حسابها في «تويتر»: على الولايات المتحدة أن تسحب قواتها غير الشرعية فوراً من الأراضي السورية، وأن توقف دعمها للإرهابيين والمرتزقة والميليشيات الانفصالية التي تستخدمها لتنفيذ أهدافها ومصالحها الضيقة.

وأضافت: إن «استمرار الولايات المتحدة بسياستها الدنيئة المتمثلة بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية – العراقية ونقله إلى شمال العراق، يمثل قرصنةً ومحاولةً للعودة إلى عصور الاستعمار التي عفا عليها الزمن».

وتابعت: إن سورية إذ تذكر بأن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حدّ لها، وتؤكد أنها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر نتيجة ذلك».

وكثّفت قوات الاحتلال الأميركي خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري، حيث أخرجت المئات من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية.