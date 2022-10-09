العراق يجري مفاوضات لزيادة استيراد الغاز الإيراني

العالم - إيران

وفي تصريح صحفي اليوم الأحد لفت أحمد موسى، أن حجم استيراد العراق من الغاز الإيراني، يبلغ في الوقت الحاضر 20 مليون متر مكعب يوميا؛ مبينا أن "هذا الحجم لايسد حاجة البلد، خاصة وأن هناك بعض الوحدات التوليدية محددة أحمالها بسبب نقص الغاز".

وصرح هذا المسؤول العراقي أن "هناك مفاوضات واجتماعات وزيارات دورية مع الجانب الإيراني وبتنسيق عالٍ من أجل زيادة اطلاقات الغاز، استعداداً لمنظومة الأحمال الشتوية ورفع معدلات الإنتاج"؛ بحسب وكالة الانباء العراقية (واع).

وأضاف أن "وفداً سيزور إيران لرفع معدلات الغاز والالتزام التام بفقرات العقد المبرم، خاصة بعد سداد العراق كامل المستحقات مع الجانب الإيراني"؛ على حد تعبير المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية.

وتابع موسى : لاتوجد أي ديون للجانب الإيراني بشأن مستحقات الغاز المورد؛ لافتاً إلى أن "عدم إقرار الموازنة أثر بشكل كبير في عمل الوزارة وحاجة الوزارة إلى سيولة لقاء دفع مستحقات الغاز المورد للأشهر المتبقية من السنة".