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روسيا تحظر عبور شاحنات شركات الدول غير الصديقة أراضيها

روسيا تحظر عبور شاحنات شركات الدول غير الصديقة أراضيها
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا يحظر دخول وعبور شاحنات الشركات المسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، والنرويج، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة أراضيها.

العالم-اوروبا

ووفقا للقرار الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين، فإن هذا الإجراء جاء ردا على قيود ممثالة فرضتها هذه الدول على الشحن الروسي.

وسيستمر الحظر الروسي حتى الـ31 من ديسمبر، لينطبق على حركة المرور المباشر بين روسيا ودول العقوبات، أو عبر روسيا إلى إحداها.

ويعفي الحظر الروسي قائمة من البضائع بينها المواد الغذائية والسلع النهائية والمكونات وبعض المواد غير الغذائية.

كما تعفى اللحوم والأسماك والحليب وأنواع معينة من الخضار والحلويات والكاكاو والبقوليات والكحول والأسمدة والمنتجات الصيدلانية والورق والكرتون والساعات والآلات الموسيقية وأجهزة تسجيل الأفلام.

ولتفادي العقوبات الروسية، بوسع شركات الدول غير الصديقة تفريغ حمولاتها على الحدود الروسية، وتحميلها على شاحنات روسية أو مسجلة في دول صديقة لروسيا تنقلها إلى الجانب المنشود من الحدود، لتغادر روسيا بعد إعادة تفريغها وشحنها على شاحنات تتابع طريقها بها إلى وجهتها.

وأشارت وزارة النقل الروسية إلى أن تفريغ وإعادة الشحن ينحصر في مقاطعات بسكوف وكالينينغراد ولينينغراد ومورمانسك وجمهورية كاريليا وبطرسبرغ.

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روسيا تحظر عبور شاحنات شركات الدول غير الصديقة أراضيها

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