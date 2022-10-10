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ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي

ميدفيديف: تفجير جسر القرم عمل إرهابي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، تفجير جسر القرم بالعمل الإرهابي، الذي يقف وراءه نظام كييف الإجرامي.

العالم _ روسیا

وقال ميدفيديف، "دولة أوكرانيا الفاشلة تقف وراء هذا العمل. هذا عمل إرهابي تخريبي ارتكبه نظام كييف الإجرامي.. ليس هناك أي شك، ولم يكن هناك".

وأضاف، "يتم جمع جميع التقارير والاستنتاجات، رد روسيا على هذه الجريمة لا يمكن إلا أن يكون التدمير المباشر للإرهابيين".

هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستخبارات الأوكرانية خططت للهجوم الإرهابي على جسر القرم ونفذته، وأن الهجوم استهدف موقعا حساسا في البنية التحتية الروسية.

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

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