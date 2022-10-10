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بعد توقف 4 سنوات..اجتماع هيئة مياه النيل بين السودان ومصر

بعد توقف 4 سنوات..اجتماع هيئة مياه النيل بين السودان ومصر
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

ذكر موقع "القاهرة 24" أن الاجتماعات الدورية للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في دورتها رقم 62 بدأت في الخرطوم يوم الأحد بعد توقف دام 4 سنوات.

العالم-مصر

وأفاد الموقع المصري بأن وكيل وزارة الري والموارد المائية في السودان ضو البيت عبد الرحمن منصور، وسفير مصر لدى السودان، وأعضاء الهيئة من الجانبين السوداني والمصري.

وقال رئيس الجانب السوداني، رئيس الدورة الحالية للهيئة، المهندس مستشار مصطفى حسين، إن الاجتماعات الدورية تأتي لإحياء أنشطة الهيئة فيما ينفع البلدين وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصلحة البلدين.

وأضاف حسين أن الاجتماعات ستعمل على تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة، مشيرا إلى ضرورة أن تستصحب ضمن أجندة اجتماعاتها التغييرات الإقليمية والتعاون المشترك مع دول حوض النيل والعمل على تطوير العلاقات والتعاون مع دول الحوض.

وشدد على أهمية تفعيل العلاقات الطيبة مع دولة جنوب السودان والعمل في تنفيذ مشروعات على الأرض تسهم في معالجة مشاكل الفيضانات وإزالة الحشائش وتحسين الملاحة.

من جانبه أكد رئيس الجانب المصري في الهيئة عارف عبد المبدي، ضرورة مواجهة التحديات الماثلة أمام قضايا مياه النيل والتي أهمها تزايد السكان وحماية المنشآت المائية وتوفير الدعم المالي للهيئة.

ودعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي لتحقيق الفوائد المرجوة، معربا عن أمله في الإسراع بدراسة مشروعات التنمية المشتركة للهيئة وتطوير أنشطتها.

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بعد توقف 4 سنوات..اجتماع هيئة مياه النيل بين السودان ومصر

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