اي بلد بالعالم يصف هذه الاعمال بالاحتجاج ؟!

العالم - ايران

وكان مسلحون إرهابيون فتحو النار على مخفر للشرطة في مدينة زاهدان في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي أيران، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

واسفر الحادث الارهابي بحسب محافظ سيستان وبلوجستان حسین مدرس خیاباني عن مقتل 19 شخصا وإصابة 20 آخرين .

من جانبه، أوضح قائد شرطة سيستان وبلوجستان احمد طاهري: تزامنا مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، أطلقت مجموعة من المسلحين المجهولين النار على مركز الشرطة القريب من المكان، ولكن سرعان ما تصدت لهم قوات الشرطة وسيطرت على الوضع.

كما اضرم الارهابيون النار في سيارة اطفاء ومحطة طوارئ، كما أحرقوا بعض الإطارات وحاويات القمامة.