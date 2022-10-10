الرئيس السوري يشارك في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في دمشق + صور

العالم - سوريا

وتم بدء الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ سليم عبده العقاد وتخللت الاحتفال ابتهالات دينية من وحي المولد النبوي الشريف.

وألقى وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد كلمة أشار فيها إلى المعاني العظيمة لهذه الذكرى الكريمة، وما تضمنته سيرة الرسول المصطفى من أخلاق وقيم هي مثال للبشرية في احترامها لحقوق الإنسان، حيث بنت رسالته وعقيدته الحضارة وأغنت العلم وصاغت القيم وحمت الأسرة ورفعت المرأة وحفظت حقوق الطفل وما شرَّعته من دولة مدنية تُحترم فيها حقوق المواطنة لكل أبناء الوطن.

وبين الوزير السيد أنه ومنذ أكثر من 1400 عام وضع النبي الكريم أول دستور للمواطنة وجعل حب الأوطان والذود عنها والشهادة في سبيلها من الإيمان، كما غرس في النفوس قيماً عظيمة ومنها الشورى التي تجسد المبادئ الحقيقية للإنسان، وليس كما هو حال الديمقراطية الغربية .. “ديمقراطية الشهوة والمال”.

ولفت الوزير السيد إلى القيم التي نشرها الرسول الكريم ومن أهمها العدل والمساواة والدعوة إلى الحوار والحكمة والموعظة الحسنة.

وتحدث الوزير السيد عن تضحيات الجيش العربي السوري والشعب السوري في مواجهة الحرب العدوانية الإرهابية الظالمة المدعومة من الإخوان والوهابية والعثمانية البائدة، مستذكراً قيم الشهادة التي جسدها جيشنا البطل في حرب تشرين التحريرية والتي تتزامن ذكراها مع ذكرى مولد النبي الكريم محمد (ص).

وقال الوزير السيد إن سوريا صمدت ببسالة جيشها وشعبها وبحنكة قائدها الرئيس بشار الأسد الذي أطلق العديد من المشاريع من حلب الى عدرا الصناعية ومن جهة أخرى يتابع أسر الشهداء والجرحى ودور الأيتام فكان اليد التي تغسل الجراح واليد التي تبني المصانع وتعيد الإعمار رغم الحصار.

وعقب انتهاء الصلاة التفت الجماهير حول الرئيس السوري بشار الأسد وبادلته التهاني والتبريكات بهذه الذكرى المباركة.

وشارك في الاحتفال عدد من كبار المسؤولين في الدولة وعلماء الدين الإسلامي وحشد من المواطنين.