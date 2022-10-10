القمة العربية.. هل تؤهل لوحدة صف عربي فلسطيني نابذ للتطبيع؟

العالم - نبض السوشيال

نبتدئ من الوسم الاول حول القمة العربية المزمع اقامتها في الجزائر التي كثفت مساعيها في الاسابيع الاخيرة لاقامة القمة من اوسع ابوابها حيث بحث وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع وفد الجامعة العربية الذي زار الجزائر اواخر شهر سبتمبر الماضي الجوانب التنظيمية والتدابير التي اتخذتها السلطات الجزائرية لإنجاح القمة العربية في الجزائر.

واليوم اعلنت الجزائر بكل ثقلها السياسي استعدادها التام للقمة باستكمالها كل التحضيرات اللوجستية والجوهرية لانعقاد #القمه_العربيه، وذلك ما جاء بالفعل في تغريدة فيديو نشرها حساب موقع (قناة الجزائر الدولية - AL24news) التي قالت في تغريدتها (رمطان لعمامرة: #الجزائر استكملت كل التحضيرات اللوجيستية والجوهرية لانعقاد #القمة_العربية).

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الحضور العربي للجزائر سوف لن يقتصر على وفود الدول العربية لحضور القمة العربية بل ايضا ان "الجزائر" ستحتضن اجتماع الفصائل الفلسطينية، حيث وجّهت الجزائر دعوات للفصائل الفلسطينية لمؤتمر جديد للحوار الوطني ليوم غد الثلاثاء وبعده الاربعاء (الحادي عشر والثاني عشر من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بالعاصمة الجزائرية، حيث وجهت الجزائر الدعوة لـ14 فصيلاً فلسطينياً في محاولة لاستكمال جولات الحوار السابقة.

وستشارك جميع الفصائل الفلسطينية في اجتماع الجزائر، تحضيراً للقمة العربية المرتقبة، والتي أطلقت عليها الحكومة الجزائرية هذا العام اسم "قمة فلسطين"، وذلك بهدف "توحيد الصف العربي خلف القضية الفلسطينية".

وفي السياق، أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قبل ايام، أن "فلسطين هي القضية الجوهرية لبلاده"، مشيراً إلى "عدم وجود صبي أو كهل جزائري لا يدعم فلسطين".

الى ذلك، غرد حساب الناشط الجزائري (ابو لقمان الجزائري) ناشرا فيديو للرئيس لجزائري عبد المجيد تبون، قائلا:

#تبون حتى ولو أستعمرت #فلسطين من دولة أقوى من بكثير سوف نقول نفس الكلام "فلسطين للفلسطينيين" #القدس #الاقصى_يستغيث #المسجد_الأقصى #القمة_العربية

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وفي السياق، أكّد القيادي في الجبهة الديمقراطية، عصام أبو دقة، تلقيهم دعوة للمشاركة في الحوار، موضحاً أنّ "الدعوة وجهت إلى الفصائل الفلسطينية بالأمس للمشاركة في جلسة الحوار الشامل التي ستنطلق في 11 و12 من الشهر الجاري".

وشدّد على أن "جميع الفصائل أكدت تلبية دعوة الجزائر لما لذلك من أهمية في هذا التوقيت خاصةً في ظل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، سواء على صعيد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بشكلٍ يومي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، أو في ظل تراجع الاهتمام بالقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي".

وأوضح أن هناك رغبة وجهداً جزائرياً، مقدراً من قبل جميع الفصائل التي شاركت في الحوار بالجلسة الماضية وفي جلسات الحوار السابقة في القاهرة.

في هذا الاطار الفلسطيني العربي غرد حساب الناشطة العربية (أمل سبتي) التي عرفت عن نفسها في بروفايلها الشخصي قائلة بانه (مهتمة بالشؤون السياسية والعربية والإقليمية حصلت على العديد من الدورات في الصحافة)، قائلة:

اضن انه حان الوقت لانشاء حلف اسلامي والخروج من #الجامعة_العربية حلف يضم دول غير مطبعة ولها مواقف مشرفة للقضية الفلسطينية #فلسطين_قضية_الشرفاء #الجزاير_دوله_مبادي #القمة_العربية #حفيظ_دراجي

وفي تغريدة ثانية لحسابها قالت الناشطة العربية (أمل سبتي):

هاذا زمانك... يا #جزائر بطولة الاصالة... فلاتنسي فرض شروطك على #أروبا ومساعدة إخوانكم في #فلسطين و #سوريا و #اليمن... فهما رصيدكم للحاضر والمستقبل. تحية قلبية للجزائر شعبا وقيادة والله معكم. و..ط...ز في قمة يحضرها المطبعون والمنبطحون #فيصل_القاسم . #القمة_العربية #حفيظ_دراجي

وحول وسم #التطبيع_خيانة غردت الناشطة (بنت الحسين) تغريدة قالت فيها:

نعم قريبا سننتفض لنقضي على وثنيتكم وارتدادكم عن الدين الاسلام سنأتي انتظرونا #التطبيع_خيانة #الامارات_تعبد_البقر

ومجددا الى وسم #التطبيع_خيانة حيث غرد حساب الناشط العربي (محمد عمر Mohammed omar) قائلا:

وأما #الصهاينة حاشا سيدنايعقوب فهي تحلم ب((#إسرائيل_الكبرى))من البحر الى النهر وقد تيسرلها ذلك مع التطبيع وضم #الزريبة إليها ويحدث هذا بعد تراجع سطوة النفوذ الفرنسي بإفريقياوالسؤال الذي يطرح نفسه وبإلحاح كيف سيكون مصيرالعرب في الحرب القادمةوهل سيكونون بيادق كعهدهم؟ #التطبيع_خيانة

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط الجزائري (ابوسلمان) الذي تحدثت تغريدته عن حتمية زوال الكيان المحتل اللقيط في 2022..

#حماس_سوريا #التطبيع_خيانة #القمة_العربية