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رغم وجود الحالات الانسانية الحرجة..

الاحتلال يواصل إطباق الخناق على مخيم شعفاط

الاحتلال يواصل إطباق الخناق على مخيم شعفاط
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٩ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلية " إطباق الخناق على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، وتمنع الدخول إليه والخروج منه، رغم وجود بعض الحالات الإنسانية، التي تحتاج إلى علاج ومستشفيات.

العالم - فلسطين

تواصل قوات الاحتلال نشر قواتها المختلفة على المدخلين الرئيسيين لمخيم شعفاط عناتا، وتغلق الحاجز المقام على مدخل المخيم بالكامل، أمام المركبات والمشاة، وتنتشر في عدة مفارق وأحياء في شوارع المخيم.

ونقلت وكالة فلسطين اليوم عن مصادر محلية ان الدراسة في تلك المنطقة معلقة بشكل كامل، وكانت لجان أولياء الأمور في عناتا ومخيم شعفاط أعلنت مساء أمس عن تعليق الدوام في كافة المدارس حفاظا على سلامة الطلبة والطواقم التدريسية.

واشتدت مساء أمس المواجهات في شوارع مخيم شعفاط، وأصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق نتيجة الإطلاق العشوائي والمكثف لقنابل الغاز، كما استخدمت قوات الاحتلال الرصاص الحي والأعيرة المطاطية، إضافة إلى حملة اقتحامات للمنازل والبنايات السكنية، واعتقالات في صفوف المواطنين في مخيم شعفاط.

ومن جهة أخرى أغلقت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الاثنين، حاجز قلنديا العسكري، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان ، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قلنديا في الاتجاهين، ومنعت المواطنين من عبوره.

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رغم وجود الحالات الانسانية الحرجة.. الاحتلال يواصل إطباق الخناق على مخيم شعفاط

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