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ناصر كنعاني: بعض الدول تسعى لاستغلال مواضيع صغيرة وتسييسها للحصول على بعض الامتيازات في مجالات اخرى

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٠ بتوقيت غرينتش

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