مصر تغلق بنوكها في لبنان

العالم-مصر

وذكر المصدر لوكالة "القاهرة 24" أن "فروع بنك مصر في لبنان البالغ عددهم 24 فرعا مثلها مثل البنوك اللبنانية، وما يسري على المصارف اللبنانية في أمر الإغلاق يسري عليها".

وقررت البنوك اللبنانية بالإجماع إغلاق أبوابها أمام العملاء إلى أجل غير مسمى بعد سلسلة من حوادث الاقتحام من قبل مودعين يسعون لاستعادة ودائعهم المجمدة في النظام المصرفي بسبب الانهيار المالي في البلاد، وفق ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر مصرفية بلبنان.

وشهد محيط مصرف لبنان المركزي في شارع الحمرا بالعاصمة بيروت اعتصاما، الأربعاء الماضي، نفذه عدد من أعضاء جمعية صرخة المودعين للمطالبة برد أموال المودعين وإلغاء القرارات الصادرة عن المصرف والتي تسمح للمودعين بالحصول على نسبة بسيطة من مدخراته بقيمة أقل بنسبة 70 % من قيمتها الفعلية.