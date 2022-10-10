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ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق

ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلن مدير شؤون التوزيع في شركة الغاز الوطني "محمدرضا جولائي" ارتفاع صادرات الغاز للعراق في العام الحالي.

العالم - ايران

وقال جولائي في اجتماع مسؤولين رفيعي المستوى بوزارة الكهرباء العراقية في مدينة أصفهان: إن علاقتنا مع العراق استراتيجية، موضحا أننا نعقد اجتماعات سنوية وفصلية مع مسؤولي وزارة الكهرباء العراقية حول صفقة تصدير الغاز إلى هذا البلد، وتمت مناقشة المسائل الفنية والتشغيلية لهذه العملية في هذا الاجتماع.

وفي إشارة إلى بدء الخريف في البلاد وزيادة كمية استهلاك الغاز في القطاع المنزلي، قال جولائي: نظرا إلى كمية الاستهلاك في الأشهر الستة الماضية والمقدار المطلوب من الغاز الطبيعي خلال الأشهر الستة المقبلة، تم تنفيذ الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة حتى لا نواجه مشاكل في تصدير الغاز الى العراق.

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ارتفاع صادرات الغاز الإيراني إلى العراق

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