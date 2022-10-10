أمير قطر في اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني يدعو الى حل الأزمة عبر الحوار

العالم-قطر

وبحسب الوكالة، جرى خلال الاتصال مناقشة آخر المستجدات على الساحة الأوكرانية، خاصة فيما يتعلق بالأزمة مع روسيا وضرورة إنهائها بالحوار والطرق الدبلوماسية.

ودعا مجدداً، خلال الاتصال، جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحل الخلاف عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وعدم اتخاذ ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التصعيد، بحسب الوكالة.

كما جدد موقف قطر الداعي إلى ضرورة احترام سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها في حدودها المعترف بها دوليا، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقا للوكالة.

وكان زيلينسكي سجل رسالة بالفيديو من فناء مكتبه في كييف بعد ساعتين ونصف الساعة من بدء الضربات على أوكرانيا.

وهزت سلسلة انفجارات عدة مدنٍ أوكرانية، بينَها العاصمة كييف على نحو متزامن صباحَ اليوم، مخلفة قتلى وجرحى وأضرارا بالبنية التحتية. ياتي هذا بعد يومين من على تفجير جسر القرم الذي اتهمت روسيا أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بتدبيره.