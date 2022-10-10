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شاهد.. آل خليفة يتخطى الخطوط الحمراء في اضطهاد العلماء

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قال الناشط الحقوقي السيد عباس شبر، إن هناك مأساة حقيقية عند الحديث عن إهانة العلماء في السجون البحرينية.

العالم - خاص بالعالم

واشار الشيد شبر في حديث لبرنامج "حديث البحرين" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إلى أن هناك 14 عالم دين لازالوا معتقلين في السجون البحرينية ومنهم حكم عليه أحكام مغلظة إلى حد إسقاط الجنسية عندهم، والبعض حكم بالمؤبد، ومنهم من حكم عليهم بالإعدام وهم في الخارج.

وأكد السيد شبر، أن هناك استهدافا من قبل نظام آل خليفة لعلماء الدين من اتباع آل البيت، مشيرا إلى أن نظام آل خليفة يستصعب اتباع آل البيت، بحيث اتباع آل البيت يعانون من عدم احترام النظام البحريني لهم.

وأوضح السيد شبرا حتى عندما يكون العلماء متسامحين ويتواصلون من الجهات الرسمية من أجل فتح مسارات لإيجاد حلول واقيعية تغلق بوجههم الأبواب.

هذا ولا ينفصل الاعتداء على الشيخ المعتقل عبدالجليل المقداد عن سياسة النظام البحريني في اضطهاد العلماء ومحاولة اضعاف دورهم البارز في الحراك الشعبي السلمي في مقارعة الظلم والاستبداد.

وارتفت وتيرة الاضطهاد الطائفي في الفترة الأخيرة الى مستويات خطيرة جدا، حيث ثؤشر الى ان النظام البحريني يريد ابقاء البلاد في حالة لا استقرار من أجل تقوية قبضته الامنية واحداث شرخ في الوحدة الوطنية البحرينية.

ومن الواضح اضطهاد علماء الدين في المعتقل وخارجه هو في اطار سياسة العقاب الجماعي والانتقام الذي تزايدت من العام 2011 وحتى اليوم على اسس غير انسانية قائمة على التعذيب بمختلف اشكاله.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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